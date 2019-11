Sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby Torino-Juventus in programma domani sera nel capoluogo piemontese. ...

Nel container dal terremoto del '97 : ora anziana viene anche indagata : Luca Sablone Dopo 22 anni la sua abitazione non è ancora agibile. La 90enne in cerca di normalità: "Vorrei vivere l'ultimo tempo che mi resta con un pò di tranquilla" La classica storia italiana. Dal terremoto del '97 Albertina Menichelli vive in un container e tra ritardi e infinita burocrazia ora arriva anche la beffa: come raccontanto da Il Giorno, è finita indagata dalla procura della Repubblica di Spoleto per non aver ...

Bimbo portato via alla madre dal padre magrebino : ritrovato dopo sei anni : Roberto Chifari ritrovato il Bimbo sottratto e portato in Marocco dal padre. La madre aveva presentato una denuncia ma ci sono voluti sei anni di ricerche per trovare l'uomo e il figlio Sei anni di ricerche e indagini per risalire all'identità dell'uomo che nel 2013 aveva sottratto un bambino di appena 4 anni. alla fine era stato il padre magrebino. All'epoca l'uomo, accampando una scusa alla moglie, di Barcellona Pozzo di Gotto ...

X Factor - gli ascolti precipitano. Samuel : “Se passiamo il turno facciamo un’orgia” - Mara Maionchi : “Invitami” : “Nella prima puntata, siamo stati un po’ mollicci come giudici…”, ha ammesso Mara Maionchi all’inizio del secondo Live di X Factor e Samuel ha risposto: “Stasera, ci meniamo!“. Sono stati di parola. Saranno stati gli ascolti deludenti della prima puntata, sarà che bisognava dare ritmo allo show, fatto sta che i giudici si sono “svegliati” e si sono punzecchiati dall’inizio alla fine. E se le ...

Tappi e tetrapak - plastic tax su tutti monouso : Le bottiglie, le buste ad esempio dell’insalata, le vaschette per gli alimenti in polietilene. Ma anche il tetrapak del latte o i contenitori dei detersivi. Èlunga la lista dei prodotti monouso su cui si applicherà la plastic tax da 1 euro al kg. Come si legge nella relazione che accompagna la bozza della manovra, saranno soggetti alla tassa anche il polistirolo e pure i Tappi e le etichette di plastica. Esclusi, oltre alle ...

“Per te”. Caterina Balivo - il gesto in diretta dopo l’assoluzione di Marco Carta : Il giudice di Milano Stefano Caramellino ha assolto “per non aver commesso il fatto” il cantante Marco Cartaaccusato del furto di sei magliette, del costo complessivo di 1.200 euro, alla Rinascente per il quale è stato arrestato il 31 maggio scorso. “Oh mio Dio, grazie avvocato”, ha detto al suo legale scoppiando in lacrime. Nel processo abbreviato, a porte chiuse, il pm Nicola Rossato ha chiesto la condanna a 8 mesi e ...

Ascolti La vita in diretta : Cuccarini-Matano fanno tremare la d’Urso : La vita in diretta, Ascolti in crescita per Alberto Matano e Lorella Cuccarini: trema Barbara d’Urso? Da lunedì stiamo assistendo a una crescita choc degli Ascolti de La vita in diretta. Dopo la sorpresa iniziale di lunedì e martedì e il boom di mercoledì a quasi 2 milioni e più del 15% di share, Lorella Cuccarini e Alberto Matano non si fermano più e stanno realizzando risultati Auditel sempre più sorprendenti. Ieri, per esempio, il ...

Google Chrome 79 beta ci svela alcune delle novità in arrivo : Gli sviluppatori di Google Chrome hanno rilasciato la versione 79 beta nelle scorse ore, con la quale sono state introdotte alcune interessanti novità L'articolo Google Chrome 79 beta ci svela alcune delle novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Spari alla festa di Halloween : «Almeno quattro morti e numerosi feriti» : Almeno 4 persone sono rimaste uccise e numerose ferite in una sparatoria avvenuta in California durante una festa di Halloween giovedì notte. Lo riferisce l'Adn-Kronos. La polizia di...

Si sblocca New Orleans - prima vittoria in Nba per Melli : NEW Orleans (USA) - prima gioia in Nba per Nicolo' Melli, prima amarezza stagionale per Marco Belinelli. Dopo quattro sconfitte

Covenzione con MiT per bonifica Stallonara - Lunghezza e Parco di Centocelle : Roma – E’ stata firmata una convenzione tra Roma Capitale e il Provvidorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’investimento sarà di circa 4 milioni e prevede la bonifica e messa in sicurezza del Parco di Centocelle, dell’ex discarica di Lunghezza e dell’area di Monte Stallonara. Gli investimenti saranno così ...

Notte di Halloween tragica nel Salento - auto fuori strada : muore 17enne - gravi le 2 sorelle e il fidanzato : L'incidente stradale è avvenuto sulla Statale 275, nel tratto fra Alessano e Lucugnano: l'auto era guidata dal fidanzato della giovane, un ragazzo di 28 anni

Rimini - dimesso dall'ospedale : muore bimbo di due anni : Aveva forti dolori alla pancia. Quando i genitori lo hanno riportato dai medici era troppo tardi. Inchiesta per omicidio colposo

Mercato Juventus - colpo Paratici : nuovo parametro zero dallo United! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a puntare con forte decisione su Chong, esterno offensivo olandese, class 1999, attualmente in forza al Manchester United. Contratto in scadenza e possibile affondo bianconero per cercare di strappare il giovane talento alla compagine inglese. Paratici proverà ad imbastire la potenziale trattativa già dai prossimi mesi, ...

Messaggero : la crisi di rigetto degli arbitri sempre più restii all’uso del var : Il Messaggero parla di crisi di rigetto della tecnologia da parte del sistema arbitrale. Secondo il quotidiano romano gli ultimi episodi avvenuti nel turno infrasettimanali, quello di Napoli-Atalanta su tutti, evidenziano che Il sistema immunitario degli arbitri ha incominciato ad attaccare il corpo estraneo trapiantato nel loro apparato decisionale: il Var. Non lo riconoscono come organo proprio. Dopo due anni di difficile coabitazione, adesso ...