Temptation Island 2019 Diretta | Anna è certa ' A Stefano piace' | puntata speciale

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti/ Lui ha scelto Zoe ma.. - Temptation Island Vip - : Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti si sono lasciati a Temptation Island Vip: lui ha scelto Zoe ma le critiche non sono mancate ma Nathalie intanto...

Ciro Petrone e Federica Caputo/ I fan ricordano ancora il romantico gesto dell'attore - Temptation Island Vip - : Ciro Petrone e Federica Caputo sono stati i primi a lasciare le spiagge di Tempation Island Vip 2019. I due innamorati si scambiano dolci messaggi sui social.

Simone Bonaccorsi e Chiara dopo Temptation Island Vip : la scelta d’amore : Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi dopo Temptation Island Vip: il grande passo, l’amore procede a gonfie vele Come stanno Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito? La coppia ha superato a pieni voti la prova Temptation Island Vip e oggi continua a macinare amore. Addirittura è pronta al grande passo: andare a convivere e chissà che anche […] L'articolo Simone Bonaccorsi e Chiara dopo Temptation Island Vip: la scelta d’amore ...

ALEX BELLI E DELIA DURAN/ 'Siamo più forti di prima!' - Temptation Island Vip - : ALEX BELLI e DELIA DURAN hanno lasciato Tempation Island Vip 2019, ma il pubblico dubita della loro buona fede: solo una messa in scena?

Temptation Island Vip - Nathaly Caldonazzo ritrova il sorriso con Riccardo Colucci - tentatore di Delia Duran : Nathaly Caldonazzo ha partecipato all?ultima edizione di Temptation Island Vip, che ha sancito la (brusca) fine della sua relazione con l?allora fidanzato Alessandro Ippoliti, Durante la...

Temptation Island : Katia - confessione sulla ri-unione tra Andrea e Jessica : Temptation Island: Katia Fanelli, la confessione sul ritorno di fiamma tra Andrea e Jessica. Poi altre confidenze ‘speranzose’ su Vittorio Nelle scorse ore, il gossip attorno ad alcuni personaggi dell’ultima edizione di Temptation Island Nip si è riacceso. Ad alimentarlo il ritorno di fiamma tra Andrea Filomena e Jessica Battistello. I due, tramite i loro […] L'articolo Temptation Island: Katia, confessione sulla ...

Anticipazioni Temptation Island speciale del 31 ottobre : tutto bene per Anna e Stefano : Buone notizie in arrivo per i telespettatori di Temptation Island Vip, che qualche settimana fa avevano salutato le coppie protagoniste del programma senza conoscere gli sviluppi delle loro storie. Ci si aspettava, infatti, uno speciale serale in linea con quanto accaduto per la versione 'Nip' ma esso non è arrivato, anche se comunque Maria De Filippi aveva accolto i fidanzati nello studio di Uomini e donne per gli aggiornamenti del caso. ...

Alessia Marcuzzi svela un curioso retroscena su Temptation Island Vip : Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi: “E’ stata Mara a convincermi a farlo!” Stasera andrà in onda in prima serata su Canale 5 Il Viaggio di Temptation Island Vip. E in questa occasione verrà fatto vedere ai telespettatori il riassunto dei percorsi nei sentimenti fatto dalle varie coppie nel reality. Ovviamente alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi, che in queste ore ha fatto una curiosa rivelazione su Mara Venier al ...

