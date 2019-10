Tav Roma-Napoli | circolazione in tilt per un guasto agli impianti | treni in ritardo di

Roma-CiviTavecchia - tragedia sulla A12 : trovato uomo deceduto in fondo ad un viadotto : Una brutta tragedia di natura passionale si è verificata ieri sulla A12 Roma - Civitavecchia, dove un uomo di 36 anni, italiano, e di cui non sono state diffuse le generalità, si è lanciato dal viadotto del Sorbo dopo aver avuto una violenta discussione con una 40enne. I due, stando a quanto riferiscono i media locali, avevano una relazione extraconiugale, ma ieri pomeriggio, 28 ottobre, lei ha manifestato all'uomo la volontà di lasciarlo, ...

Roma - oggi l’assemblea dei soci : sul Tavolo l’aumento di capitale da 150 mln : Giornata di assemblea dei soci anche per la Roma. Sul tavolo non solo l’approvazione dei dati economico-finanziari della stagione 2018/19, esercizio chiuso in rosso di 24 milioni con ricavi pari a circa 380 milioni di euro, ma anche l’aumento di capitale fino a 150 milioni di euro previsto dalla società giallorossa. Nella convocazione dell’assemblea si […] L'articolo Roma, oggi l’assemblea dei soci: sul tavolo ...

Festa di Roma - l’omaggio a Cecchi Gori. Verdone : se lo meriTava : Red carpet per Vittorio Cecchi Gori, Carlo Verdone e Valeria Marini alla Festa del cinema di Roma, dove è stato presentato tra gli Eventi Speciali "Cecchi Gori - Una famiglia italiana" di Simone Isola e Marco Spagnoli, il documentario sul famoso produttore costruito su materiali inediti, testimonianze esclusive, documentazioni fotografiche, oggetti personali, appunti preparatori e di lavorazione, copioni di progetti cinematografici mai ...

Roma - Fonseca : “è difficile accettare una situazione del genere. MeriTavamo un altro risultato” : Paulo Fonseca ha commentato rammaricato il pareggio contro il Borussia Monchengladbach, ai microfoni di Sky Sport: “E’ difficile accettare una situazione come questa. I giocatori sono devastati. Non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la prima del campionato tedesco. Abbiamo fatto bene difensivamente, abbiamo corso e lottato. Il calcio è così. Dobbiamo reagire velocemente. Penso che i giocatori meritassero un altro ...

Luca Sacchi - chi era il 24enne ucciso durante lo scippo a Roma : su Fb posTava video di legittima difesa : «Ecco cosa fare se trovi un ladro in casa». Sul profilo Facebook di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni morto a Roma per aver difeso la sua fidanzata durante una rapina in strada alla...

Rfi - linea Roma-CiviTavecchia : cantieri al lavoro per sostituzione ponte Tre Denari : Roma – cantieri al lavoro da mercoledì 30 ottobre a sabato 2 novembre sulla linea Roma – Civitavecchia (FL5), per sostituire il ponte Tre Denari, fra Maccarese e Ladispoli. Saranno circa 60 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnati in ognuno dei quattro giorni nelle attività di abbattimento e rifacimento del ponte Tre Denari. L’intervento rientra in un più ampio progetto che ...

Partecipate : Campidoglio - sindacati confederali hanno rifiutato Tavolo di confronto proposto da Roma Capitale : Roma – Roma Capitale ha proposto ai sindacati confederali un tavolo di confronto sulle società Partecipate, ma l’offerta è stata rifiutata senza che da parte loro venisse avanzata alcuna alternativa. È quanto precisa il Campidoglio in una nota. Il 14 ottobre scorso, in Prefettura, si è tenuto un tentativo di conciliazione con le organizzazioni sindacali confederali di Roma e Lazio. Alla presenza del Prefetto, l’Amministrazione ha proposto ...

Roma Metropolitane - la lavoratrice : "Ho pianto per rabbia. ProtesTavo ma i 5S erano al cellulare" : Le lacrime della sindacalista presente in aula Giulio Cesare nel giorno della liquidazione della società. "Sarete responsabili di 149 famiglie che finiranno per strada. Dovete guardare in faccia i lavoratori mentre approvate la delibera", ha urlato alla maggioranza grillina

Serie A calcio - otTava giornata : Roma-Sampdoria termina a reti bianche. L’Udinese supera di misura uno spento Torino : Le partite delle ore 15.00 di questa ottava giornata di Serie A non hanno donato particolari emozioni. La Roma ha chiuso con un deludente 0-0 contro la Sampdoria. L’Udinese ha avuto la meglio a dispetto di un Torino decisamente involuto rispetto a quanto visto fino a qualche settimana fa. Unica conferma il Cagliari che continua a giocare bene e a portare a casa punti. Il match di cartello di questo pomeriggio era senza ombra di dubbio la ...

Romaeuropa : domenica 20 ottobre il pianista Fabrizio OtTaviucci interpreta Cornelius Cardew e Terry Riley : Roma – Apprezzato pianista, compositore e interprete di musica contemporanea, Fabrizio Ottaviucci prosegue il suo percorso intorno alla Treatise del compositore inglese Cornelius Cardew: una partitura grafica di 193 pagine realizzata tra il 1963 e il 1968 che stimola l’interprete a concepire idee e forme musicali nuove. Ottaviucci ha diviso le 193 pagine della mastodontica composizione in sei parti e dopo aver presentato la prima (pagine ...