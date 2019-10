Siria | violenti combattimenti al confine | Di Maio | ' Turchia mette a rischio l' Europa'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) La "zona di sicurezza" che Erdogan ha voluto altraappare in queste ore tutt'altro che sicura. Nonostante nei giorni scorsi si sia completata la smobilitazione delle truppe curde, prevista nel patto mediato dai Putin in cambio della seconda tregua, il Rojava però appare tutt'altro che pacificato. Sono ora le truppene di Assad che si scontrano con milizie turche schierate da Erdogan. L'accordo Erdogan-Putin non evita gli scontri Il presidenteno aveva accettato il patto di Sochi sulla tregua, ma aveva al contempo manifestato ostilità verso Erdogan, dichiarando che non avrebbe permesso di fare bottino di guerra dei territorini. Ora tra i due eserciti si sono aperte le prime ostilità, le più violente sembrano essere avvenute nelle vicinanze della cittadina Ras al Ain, vicino alturco. Si spera che la situazione non degeneri e che le ...

