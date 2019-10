Nigeria | le piogge fanno crollare un muro | detenuti evadono dalla prigione

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 31 ottobre 2019)torrenziali hanno colpito lo stato di Kogi, nellacentrale: le autorità giudiziarie hanno dichiarato all’agenzia di stampana “Nan” che numerosisono evasiapprofittando del crollo del recinto carcerario. Secondo il responsabile delle carceri Of Enobore, le celle deisono state sommerse dall’acqua e alcuni di loro hanno dovuto forzare l’uscita per non affogare: 122 hanno colto l’occasione per fuggire e 105 sono rimasti, ha spiegato Enobore, precisando che 25 fuggitivi sono stati arrestati mentre 97 sono ancora in fuga. Lasta affrontando fortistagionali e conseguenti alluvioni, che hanno distrutto i campi e costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case. L'articolo: leunMeteo ...

