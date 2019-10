LIVE Milan-Spal 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | traversa di Castillejo! Equilibrio a San

Fonte : oasport

(Di giovedì 31 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17′ Resta giù Strafezza contro Hernandez: si rialza il brasiliano. 15′ Cresce il: San Siro applaude. 13′ PIATEK! CHE TIRO! Grande palla di Bennacer per il polacco e risposta di Berisha. 12′DIGrande palla di Hernandez per Piatek che strozza il tiro, Castillejo arriva ma a due passi trova il legno. 11′ San Siro è strapieno ma già è insofferente per il match del. 10′ Tanti errori in fase di interdizione: centrocampo intasato. 8′ Partenza a rilento del: partita coraggiosa degli ospiti sin qui. 6′ Lapressa alto: i rossoneri ricorrono al fallo per la terza volta. 5′ Atterrato Piatek al limite dell’area ma non viene sanzionato:o. 3′ PAQUETA! Bolide con il destro: blocca Berisha. 2′ Respinge e prova a ...

