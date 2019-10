L' asse Pd-M5s avanza in Regione e guarda al comune

M5s - fumata nera all’assemblea dei deputati : stallo per l’elezione del nuovo capogruppo : È terminata con un nuova fumata nera l’assemblea dei deputati del Movimento 5 stelle che ieri sera era chiamata a dirimere il nodo del capogruppo alla Camera. Assemblea alla quale, peraltro, non era presente più della metà dei deputati pentastellati. Da segnalare che nelle stesse ore era in corso la riunione degli eletti della Calabria e dell’Emilia Romagna con il capo politico Luigi Di Maio per parlare delle prossime regionali. Nonostante ...

Umbria : la disfatta M5S - l’assedio a Di Maio e il nodo del rapporto con Conte : La prima reazione a caldo sul blog delle Stelle: esperimento fallito, stop alleanze con il Pd. Ma contro il leader pentastellato si muovono tanti big, da Lezzi a Dino Giarrusso: «Ora un’assemblea, non può decidere uno solo»

M5S senza capogruppo alla Camera : vana l’assemblea dei deputati - si muove Crippa : Ancora nessun accordo: partita rinviata di un’altra settimana. L’ex sottosegretario Crippa medita di scendere in campo e incontra i due team finora in pista, guidati da Silvestri e Trano

Lucia Borgonzoni - sondaggi ed "effetto traino" : "Perché in Emilia l'asse Pd-M5s non reggerà" : Sarà "effetto traino". Lucia Borgonzoni crede nell'impresa: sondaggi alla mano, la Lega può espugnare la roccaforte rossa Umbria, piegando l'alleanza Pd-M5s alle regionali del 27 ottobre. A quel punto, spiega la candidata di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna, la vittoria sarà un volano

Colf in nero - Roberto Fico non pagò tasse/ Video - Le Iene vincono causa contro M5s : Colf in nero, il giudice dà torto a Roberto Fico: Video, Le Iene tornano dal Presidente della Camera dopo la sentenza del gup

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

Toscana - dallo stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5s passa dall’asse sui rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

**Manovra : M5S - ‘presentassero emendamenti contro Quota 100 - voti in aula non ci sono** : Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Qualcuno oggi continua a sperare nell’abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono”. Così il Movimento 5 Stelle in un post pubblicato su ‘Il Blog delle Stelle’ . L'articolo **Manovra: M5S, ‘presentassero emendamenti contro Quota 100, voti in aula non ci sono** sembra essere il primo su Meteo Web.

Manovra - altolà Di Maio a Conte : «Senza M5S non si fa niente». Torna l'asse con Renzi : La Manovra? «Senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Leopolda 10 - i parlamentari di Italia Viva : “Bene l’asse col M5s contro il limite al contante fissato a 1000 euro” : No a nuove tasse e no all’abbassamento del tetto al contante. I parlamentari di Italia Viva, intervistati alla Leopolda 10, a Firenze,si trovano d’accordo con le posizioni del M5s: “Bene l’asse con Di Maio contro il limite a 1000 euro per i pagamenti in contante” dicono Francesco Bonifazi ed Ettore Rosato. Contrario alla sugar tax il deputato Luigi Marattin: “È un problema di educazione alimentare, tassare le ...

Manovra - l'altolà di Di Maio a Conte : senza M5S non si fa niente. E torna l'asse con Renzi : La Manovra? «senza il nostro voto non si va da nessuna parte». Il Movimento 5 Stelle usa la dinamite e Luigi Di Maio convoca a Palazzo Chigi, assente Giuseppe Conte, i ministri M5s per...

Manovra - tasse - guerra ai contanti e stangata alle partite Iva : il decreto fiscale di Pd e M5s : C' è una bozza di decreto fiscale. Cinquantacinque articoli. Pare essere quella "buona". Anzi no, fermi tutti. Su alcuni punti, quelli più delicati si leggono i titoli, ma mancano i contenuti. Insomma la quadra è ancora lontana da venire e al Cdm di ieri notte è arrivato un documento pieno di casell

Manovra : Di Maio - ‘per M5S nuove tasse inaccettabili - non ci saranno’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Avevamo dichiarato che per il MoVimento 5 Stelle era inaccettabile introdurre nuove tasse, e non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, facendo il punto sulla Manovra in un lungo post a poche ore dalla sua approvazione in Cdm.L'articolo Manovra: Di Maio, ‘per M5S nuove tasse ...

Manovra - slitta a domani il Cdm. M5S insiste su taglio cuneo e no aumento tasse. Arriva la plastic tax per contenitori e imballaggi : Sconto a chi paga con carte di credito o bancomat idraulico e parrucchiere. Cambia il meccanismo di "cashback" immaginato per premiare chi fa acquisti con sistemi di pagamento...