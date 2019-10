Il PD e il centrosinistra continuano a non vincere e neppure a convincere

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Una nuova debacle per il PD, che alle elezioni regionali in Umbria si è fermato al 22,3% dei consensi, dopo essersi 'sacrificato' per il bene del Paese e aver formato a fine estate un governo con i suoi più acerrimi nemici: il M5S, per scongiurare l'aumento dell'Iva e della pressione fiscale. Il centrodestra, di contro, continua la propria ascesa e in Umbria conquista il 57,5% degli elettori, di cui un 37% tondo è della Lega di Matteo Salvini. Perché ilnon riesce a congli elettori? Potrebbe essere un problema di fondo, in cui i politici di sinistra e, negli ultimi anni, non hanno saputo più cogliere il disagio dei lavoratori, dei giovani, delle casalinghe, degli artigiani, dei pensionati, e non sono stati in grado di farsi portavoce dei loro problemi per poterli risolvere....

