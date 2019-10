Carabinieri | a Palermo mostra su Salvo D' Acquisto

Palermo : blitz antidroga allo Zen 2 - mamme 'grazie ai Carabinieri - finisce un incubo' : Palermo, 22 ott. (Adnkronos) - Questa volta ai carabinieri sono arrivati i ringraziamenti dei cittadini dello Zen 2. mamme di minorenni, soprattutto, per i quali l'arresto dei pusher è stata una liberazione. E' uno dei retroscena dell'ennesimo blitz antidroga eseguito dai carabinieri nel popoloso qu

Palermo : tentano di gettare la cocaina alla vista dei Carabinieri - arrestati : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) – Durante un posto di controllo in via Messina Marine, i Carabinieri motociclisti di Palermo, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, Salvatore Salerno 60enne e Onofrio Catalano 42enne, entrambi palermitani residenti a Bagheria. I militari dell’Arma, hanno intimato l’alt ai due che erano a bordo di un Piaggio Beverly, i quali, poco prima di fermarsi per il ...

Palermo : messa a San Filippo Neri e visita a stazione Carabinieri per arcivescovo : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice celebrerà domani, alle 16.30, la Santa messa all’interno della chiesa parrocchiale di San Filippo Neri e, a seguire, farà visita alla stazione dei carabinieri San Filippo Neri dove verrà ricevuto dai comandanti dei carabinieri di Palermo. Solo pochi giorni fa, durante una processione religiosa in onore del santo Padre Pio, il corteo giunto ...

Palermo - allo Zen la processione si inchina davanti alla stazione dei Carabinieri : A luglio a Villafranca, provincia di Palermo, la processione del Corpus Domini si era fermata davanti alla casa del boss Ciro Badami, uno dei fedelissimi di Bernardo Provenzano. Dopo due mesi un’altra processione, questa volta allo Zen di Palermo, si inchina alla statua di Padre Pio davanti alla stazione dei carabinieri. L’associazione Padre Pio, organizzatore della processione, ha voluto dare un forte messaggio di legalità nel ...

Palermo - processione con inchino della statua di Padre Pio davanti alla caserma dei Carabinieri : inchino della statua di Padre Pio davanti alla caserma dei carabinieri durante la processione nel quartiere Zen di Palermo per volontà dell'associazione Padre Pio e dei fedeli che hanno voluto così dare un segnale di legalità in città: "Un gesto semplice, ma profondo per una comunità, per un quartiere delicato che vuole sottolineare un'inversione culturale".Continua a leggere

Palermo - Carabinieri sgomberano Casa del popolo : “Tolta al sociale per lasciarla vuota” : La Casa del popolo di via Cavour era stata occupata nel giugno scorso con lo scopo di ridare alla comunità un bene abbandonato da tempo, organizzando all'interno un luogo di ritrovo e uno spazio dove svolgere innumerevoli attività sociali. Con un blitz le forze dell'ordine hanno cambiato i lucchetti.Continua a leggere

Droga : operazione ‘Neve d’estate’ - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, tra cui due fratelli, accusate di spaccio di cocaina. Si tratta di Ignazio ...

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante Carabinieri (2) : (AdnKronos) - "Grazie signor sindaco, grazie Palermo - ha commentato il colonnello Di Stasio - Vado via con un arrivederci sincero profondamente commosso per l’alto riconoscimento che dedico a tutti i carabinieri di Palermo perché senza di loro non sarei qui oggi, a mia moglie e alle mie figlie per

Palermo : Orlando conferisce cittadinanza onorario a comandante Carabinieri : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha conferito questa mattina, a Palazzo delle Aquile, la cittadinanza onoraria al comandante provinciale dei carabinieri colonnello Antonio Di Stasio "per l'intenso lavoro svolto da quando ha assunto la direzione del comando" "oltre

Carabinieri : comandante Nistri in Sicilia - visita a Corleone Montelepre e Palermo : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri ha approfittato della sua visita in Sicilia per l'anniversario dell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per visitare alcuni reparti dei Carabinieri. Nistri si è rec