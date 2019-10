Tour de France 2020 | chi parteciperà? Scontro titanico tra le corazzate Ineos e

Ciclismo : una nuova corsa in programma. Gli organizzatori del Tour de France presentano il Giro dell’Arabia Saudita : Una nuova corsa in Medio Oriente sarà in programma dal 2020. Il calendario UCI continua ad arricchirsi: dal 4 all’8 febbraio si svolgerà il Giro dell’Arabia Saudita. corsa di categoria 2.1, prenderà il via dalla capitale Riyadh. A promuoverla è ASO, la società che organizza il Tour de France. Le parole del CEO di ASO, Yann Le Moenner: “Le stagioni ciclistiche rappresentano da diversi anni i punti salienti che si muovono sulla mappa del ...

Francesco Sarcina : "Tour Vibrazioni rinviato - questa la realtà. Io del gossip me ne sbatto" - : Novella Toloni Il leader della band ha comunicato sui social network lo slittamento del tour teatrale, facendo qualche allusione alla sua ex moglie Clizia Incorvaia e al gossip circolato nelle ultime settimane sul loro matrimonio Dopo due settimane di silenzio, Francesco Sarcina torna a parlare sui social. Non per dare la sua versione sui gossip circolati nelle ultime settimane sulla burrascosa separazione dall'ex moglie Clizia ...

Ciclismo - Chris Froome : “Sarò in forma a febbraio. Voglio il quinto Tour de France - punto alle Olimpiadi” : Chris Froome non è riuscito a prendere parte alla prova in linea del Criterium di Saitama ma ha disputato la brevissima cronometro di 3 km che ha aperto la kermesse in terra nipponica: il britannico ha fatto il suo rientro ufficiale in gara a cinque mesi di distanza dal terribile incidente al Giro del Delfinato ma si è trattato solo di una sgambata, una passerella a cui il britannico non è voluto mancare. Il vincitore di quattro Tour de France ...

Ciclismo – Egan Bernal rinuncia al Tour de France? “Il Giro mi piace davvero - ma non voglio…” : Egan Bernal indeciso: le sensazioni del campione in carica del Tour de France sulle competizioni del prossimo anno Sono state svelate nei giorni scorsi le edizioni 2020 del Tour de France e del Giro d’Italia. In Francia non è mancato, alla presentazione della Grande Boucle, il campione in carica, Egan Bernal, che però potrebbe decidere di non difendere il titolo il prossimo anno, colpito positivamente dal percorso della Corsa Rosa: ...

Ciclismo – Groenewegen ha deciso - l’annuncio dell’olandese : “sarò sicuramente al Tour de France” : Groenewegen al prossimo Tour de France: l’annuncio del ciclista olandese per la stagione 2020 Giornate importanti per il mondo del Ciclismo: dopo aver scoperto il percorso del Tour de France 2020, ieri è stata svelata a Milano la 103ª edizione del Giro d’Italia, alla quale prenderà parte, per la prima volta in assoluto, Peter Sagan. Intanto, però, dall’Olanda arriva un importante annuncio: Groenewegen ha deciso che nel ...

Giro d’Italia 2020 : il percorso a confronto con quello del Tour de France. Corsa Rosa più lunga e con più km a cronometro : Giro d’Italia e Tour de France 2020, le due gare a tappe principali della stagione ciclistica, sono finalmente nate. I percorsi, da poco presentati, hanno pochissimi punti in comune e sono adatti a corridori diversi. La Corsa Rosa presenta frazioni mediamente più lunghe, basti pensare che, pur avendo tre prove contro il tempo nel tracciato al fronte di solo una prevista in quello della Grande Boucle, il chilometraggio complessivo della ...

Giro d’Italia 2020 - attesa per il confronto del percorso con il Tour de France. Saranno tanti i chilometri a cronometro? : Giovedì 24 verrà presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2020, che come già annunciato precedentemente, partirà dall’Ungheria per poi concludersi nella città meneghina, fautrice della Corsa Rosa nel lontano 1909. La scorsa settimana è stato reso noto anche il tracciato del Tour de France del prossimo anno con partenza da Nizza e arrivo, come di consueto, a Parigi. Una Grande Boucle selettiva, ricca di montagne tra Alpi, ...

Golf - EuroTour – Nicolas Colsaerts torna a vincere dopo 7 anni : il belga trionfa nell’Amundi Open de France : Nicolas Colsaerts vince con 272 colpi l’Amundi Open de France: il Golfista belga torna al successo 7 anni dopo l’ultima volta Il belga Nicolas Colsaerts ha vinto con 272 (67 66 67 72, -12) colpi l’Amundi Open de France, torneo dell’European Tour svoltosi a Le Golf National (par 71), a Guyancourt nei pressi di Parigi in Francia. Hanno recuperato posizioni nel finale Lorenzo Gagli, da 54° a 32° con 285 (71 74 70 70, +1), e Renato ...

Fabio Aru programma il 2020 : potrebbe puntare tutto sul Tour de France : Terminata la stagione ciclistica 2019, per Fabio Aru è tempo di ricostruire il suo riscatto per la nuova avventura nel 2020. Il Cavaliere dei Quattro Mori, dopo una stagione nuovamente negativa, dovrà dare il tutto e per tutto per uscire da una fase di buio che lo perseguita, ormai, da troppi mesi. Fabio Aru, i problemi del corridore nella stagione 2019 Fabio Aru è reduce da una stagione ciclistica altamente negativa. Dove essere l'anno del ...

Ciclismo - il programma di Fabio Aru per il 2020 : punta tutto sul Tour de France e rinuncia al Giro d’Italia? I piani del Cavaliere : Fabio Aru è reduce da una stagione davvero molto complicata, incominciata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra e conclusa col ritiro alla Vuelta di Spagna dove era andato in difficoltà più volte dopo aver disputato un discreto Tour de France. I problemi riscontrati in terra iberica sarebbero causa di un virus che ha debilitato il Cavaliere dei Quattro Mori, impedendogli di decollare in questa annata che doveva ...

Ciclismo - gli obiettivi di Elia Viviani per il 2020 : Milano-Sanremo e Tour de France prima delle Olimpiadi : Agli Europei 2019 di Ciclismo su pista, che si stanno svolgendo al velodromo Omnisport di Apeldoorn (Olanda), Elia Viviani ha conquistato una splendida medaglia d’oro nell’eliminazione. In questa stagione il veronese ha lasciato così per la seconda volta il segno in una rassegna continentale, visto che ad agosto aveva ottenuto il titolo su strada ad Alkmaar. Il doppio impegno resterà anche nel prossimo anno, in cui il velocista azzurro ha già ...

Tour de France 2020 - tutte le tappe : altimetria - calendario e percorso : tutte le tappe del Tour de France 2020, con calendario, altimetria e percorso. tutte le salite di un Tour che Froome ha già...

Tour de France – Nel 2021 ricorre il 150° anniversario della morte di Garin - la Valle d’Aosta si candida ad ospitare una tappa : La Valle d’Aosta ha presentato ufficialmente la propria candidatura per ospitare una tappa del Tour de France nel 2021 in occasione del 150° anniversario della morte di Maurice Garin Nel 2021 ricorrerà il 150° anniversario della nascita di Maurice Garin, valdostano e vincitore della prima edizione del Tour de France, un avvenimento che ha spinto proprio la Valle d’Aosta a presentare la propria candidatura per ospitare una tappa ...