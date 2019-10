Roberto Maroni | Tratto con Boccia sull' Autonomia | ma a Matteo Salvini non lo ho

Roberto Maroni - scenario inaspettato : "Italia Viva come la Lega avrà un grande margine di crescita" : Roberto Maroni svela uno scenario inaspettato e che forse non si presta ai panni di un leghista. "L'iniziativa di Renzi è molto interessante". Ma questo è solo l'inizio perché l'ex governatore della Lombardia va ben oltre una semplice osservazione: "Secondo me Italia Viva potrà avere uno sviluppo no

Roberto Maroni a Libero : "Alleanza tra Salvini e Renzi - come può nascere nel 2023" : Esattamente due anni fa Lombardia e Veneto votavano per l' Autonomia. Ventiquattro mesi dopo poco o nulla è cambiato e dal governo gialloverde a quello giallorosso la musica sembra la stessa. Uno dei moschettieri di quel referendum era Roberto Maroni, allora governatore della Lombardia. Maroni due a

Roberto Maroni - fonti riservate : "Il governo del super-cambiamento". Lo scenario : accordo tra Renzi e Salvini : "Quando dico mai col Pd vuol dire mai col Pd". Matteo Salvini è categorico: no a qualsivoglia inciucio con la sinistra. Ma con Matteo Renzi? Roberto Maroni la pensa un po' diversamente. Secondo l'ex segretario della Lega ed ex governatore della Lombardia, in un suo intervento sul Foglio, "la piazza

Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Come Bersani - perché si è fatto fregare con la crisi di governo" : Lo stesso errore di Pierluigi Bersani. È questo, secondo Roberto Maroni, il motivo per cui Matteo Salvini è finito nel sacco. "Si è fatto fagocitare dal rito romano", proprio come "il Bersani post voto del 2013", ha spiegato l'ex segretario leghista e governatore della Lombardia al fatto Quotidiano.

San Siro - la provocazione di Roberto Maroni : “Il nuovo stadio (spero solo del Milan!!) lo intitolerei a Rocco” : Una sorta di provocazione, da tifoso rossonero, quella espressa dall’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Si parla sempre della solita questione legata al nuovo stadio San Siro. Ecco il tweet del politico. “Il nuovo stadio del Milan (spero solo del Milan!!!) lo intitolerei al mitico Nereo Rocco, il Paròn che ha fatto la storia del calcio”. Di seguito la foto. Il nuovo stadio del @acmilan (spero ...

Piazzapulita : talk su rapporti Lega e Russia - Roberto Maroni abbandona il collegamento : Roberto Maroni ha abbandonato anzitempo il colLegamento con Piazzapulita nella puntata di giovedì 19 settembre 2019, la prima della nuova stagione. Ad annunciarlo Corrado Formigli al rientro dalla pubblicità intorno alle ore 23.40, con inquadratura della sedia vuota. Il tutto durante il talk dedicato ai rapporti tra la Lega e la Russia, inframezzato dall'inchiesta di Alessio Lasta.L'ex governatore della Regione Lombardia, in effetti, era ...

Roberto Maroni sulla tenuta di Pd-M5s : "L'esecutivo potrebbe durare se riuscirà a fare queste due cose" : "L'esecutivo giallo-rosso potrebbe durare se riesce a fare due cose". Roberto Maroni non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo Pd-Cinque Stelle. "Mettere a frutto i crediti che ha maturato nei confronti dell'Europa in tema di flessibilità sui conti e in tema di immigrazione, facendo adottare il mecca

Salvini - Roberto Maroni : "Pd e Cinque Stelle non riusciranno a farlo fuori - lui stravincerebbe comunque" : "Se il governo M5S-Pd va in crisi e si va al voto a primavera, Salvini stravince, ma se anche non succede e si va al voto nel 2023, sarà una traversata nel deserto ma Salvini ha tante borracce d'acqua con sé, non c'è dubbio". Roberto Maroni tranquillizza il leader della Lega, reo di aver aperto la c

Roberto Maroni : "Pd e M5s tenuti insieme dagli errori di Salvini. Il governo? Durerà - ci sono 400 nomine da fare" : Cosa tiene insieme Pd e M5s al governo? Roberto Maroni non ha dubbi: “Gli errori di Salvini”, risponde in un’intervista al Mattino. Di ritorno da Cernobbio, l’ex ministro dell’Interno è convinto che l’esecutivo che riceverà la fiducia oggi alla Camera non avrà vita breve. Ci sarà “attrazione fatale”, sulle 400 nomine da fare entro l’anno prossimo. Quanto a ...