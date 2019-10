Il Cile cancella i vertici su clima e Asia-Pacifico Piñera | Devo agire come un

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il governono non ospiterà più la conferenza globale sulin dicembre e il summita metà novembre. Lo ha detto il presidenteno Sebastian Pinera, spiegando che di fronte alle proteste di questi giorni la sua priorità è affrontare le richieste dei cittadini.È “con profondo dolore” che ilha deciso di non ospitare più i due summit internazionali, ha detto Pinera in un incontro con la stampa al palazzo de la Moneda. “Date le difficili circostanze che sta vivendo il nostro Paese”, ha affermato Pinera, il nostro governo intende concentrarsi “in primo luogo sul ristabilimento dell’ordine pubblico, la sicurezza delle città e la pace sociale,secondo punto nel dare impulso con tutta la forza e l’urgenza necessarie ad una nuova agenda sociale che risponda alle ...

