“Due nomi enormi per Amadeus” Sanremo 2020 | la notizia filtra nei palazzi Rai

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 30 ottobre 2019), per Amadeus le sorprese non finiscono mai. Nei giorni scorsi erano stati annunciati i selezionatori di artisti e canzoni del Festival. Saranno Gianmarco Mazzi, già in passato direttore musicale del festival, il vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo, l’autore televisivo Massimo Martelli, il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis e naturalmente il direttore artistico del festival, Amadeus. Amadeus già al lavoro sulle selezioni dei Giovani. Amadeus che potrebbe presto vedere nuoviaccanto a lui. Diventa sempre più concreta l’ipotesi secondo cui ci saranno dei grandidella musica, della Tv e del cinema che accompagneranno il conduttore durante le diverse puntate del Festival della Canzone Italiana. Se Jovanotti è stato confermato e la presenza di Fiorello pare ormai certa, adesso vi è un punto interrogativo su Roberto Begnini e Antonella Clerici. ...

