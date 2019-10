Borse di studio Inps | bando di concorso Master e Corsi | scadenza domande 30 ottobre

L'Inps mette a concorso 1500 Borse di studio : domande entro il prossimo 22 novembre : Dallo scorso 16 ottobre 2019 sono aperte le candidature per coloro che, possedendo i requisiti previsti dal bando di concorso, vogliono fare domanda per ottenere una delle 1500 borse di studio messe a concorso dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale grazie al progetto Itaca. Il progetto ha l'obiettivo di offrire agli studenti delle scuole superiori la possibilità di frequentare un anno di studi, oppure una parte di esso, all'estero, ...

Bandi di concorso Vigili del Fuoco : 8 Borse di studio e 570 posti per capo squadra : Ultimamente sono stati indetti due Bandi di concorso, di cui uno per l'assegnazione di otto borse di studio, per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2018/2019 a favore degli orfani degli appartenenti al VV.F. e uno per l'accesso alla qualifica di capo squadra. Tali procedimenti selettivi sono stati emessi dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Bando di concorso per borse di studio Le otto borse ...

Cagliari. Emessi i mandati di pagamento per Borse di studio e buono libri : Sono stati Emessi i mandati di pagamento per le borse di studio di cui alla L.R. 5/2015 per l’anno scolastico

INPS : online il bando ITACA 2020-2021. Borse di studio all’estero ai dipendenti pubblici e loro figli : È online il bando del Programma ITACA 2020-2021 promosso dall’INPS, che prevede l’assegnazione di Borse di studio della durata di minimo tre

Vittoria - Borse di studio intitolate ad Alessio e Simone : A Vittoria istituite cinque borse di studio intitolate ad Alessio e Simone D’Antonio, i due bimbi vittoriesi uccisi da un suv l’11 luglio scorso

Regione Lazio - Borse di studio per 11mila studenti : Roma – Sono 11.365 i vincitori delle borse di studio assegnate dalla Regione Lazio, tramite l’Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza Disco, per l’anno accademico 2019-2020. Rispetto allo scorso anno, sono 1.174 in piu’ gli studenti dichiarati vincitori. Si tratta, comunque, di una prima tranche di assegnazioni e nelle prossime settimane ne seguiranno delle altre. Lo scorrimento della graduatoria degli ...

Medicina - Società Italiana di Ematologia : 3 Borse di studio agli scienziati ‘under 40’ : “Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria alle sessioni plenarie e parallele, una partecipazione confortante soprattutto se riferita alla componente giovane, che è stata numericamente importante a dimostrazione che la professione è viva, attiva, attenta e dinamica. La missione della Sie è da sempre quella di sostenere il progresso dell’Ematologia, assicurare una sempre migliore assistenza ai pazienti e dare impulso alla ...

Ragusa - Borse di studio in pagamento : ecco quali : borse di studio in pagamento per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/14 a Ragusa. Lo annuncia il Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Bando per Borse di studio Inps : domande entro il 25 ottobre : Sul sito dell'Inps è stato pubblicato un avviso relativo all'assegnazione di borse di studio da destinare a giovani studenti, nell'ambito del progetto Supermedia. Si tratta di contributi destinati a studenti di scuole secondarie di primo e di secondo grado, che siano figli oppure orfani di iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie, dei pensionati, degli iscritti alla gestione assistenza magistrale e i dipendenti di Poste ...

Banca d'Italia : Borse di studio e possibilità di stage per laureati in materie economiche : La Banca d'Italia ha messo a concorso sette borse di studio per consentire ad altrettanti laureati in materie economico finanziarie di perfezionare i propri studi. Secondo quanto riportato nell'avviso pubblicato da Banca d'Italia, le borse saranno così ripartite: 3 borse di studio Bonaldo Stringher per chi desidera approfondire lo studio all'estero dell'economia politica e della politica economica; 2 borse di studio Giorgio Mortara per chi ...

L'Europa premia Napoli con le Borse di studio Erc - pioggia di milioni per quattro ricercatori : La bravura premia Napoli con ben quattro cospicue borse di studio assegnate dall?Erc-European Research Council ad altrettanti ricercatori che lavorano tra l?Istituto Italiano di...

Università - il rilancio parte dal Sud : Borse di studio e trasporti. Modello finlandese a scuola : Far ripartire l'Università italiana, impantanata tra fuga di cervelli e conti che non tornano. E svecchiare la scuola riducendo l'orario e usando la tecnologia per attirare...