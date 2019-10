Sciopero dei benzinai | disagi su strade e autostrade Date e orari

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) Si preannunciano numerosiper coloro che usano abitualmente i mezzi per spostarsi. Iitaliani hanno infatti perso la pazienza ed è stato quindi indetto unonei primi giorni di novembre. Per 48 ore gli automobilisti saranno costretti a fare i conti con questa protesta. L’astensione lavorativa è stata proclamata dai gestori degli impianti stradali e autostradali di distribuzione carburanti. Si tratta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio, i quali hanno organizzato lodalle ore 6 di mercoledì 6 novembre alle ore 6 di venerdì 8 novembre. Ad essere preso di mira è il governo, accusato di gravare l’intera categoria “con adempimenti inutili e cervellotici” ed un carico fiscale troppo esoso. In particolar modo, sono contestate alcune misure come la fatturazione elettronica, i registratori di cassa “anche ...

