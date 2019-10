Regno Unito | 23enne scrive sms al padre morto di cancro e le risponde un altro papà

Intesa per il voto nel Regno Unito a dicembre : Svolta verso lo svolgimento di elezioni anticipate nel Regno Unito a dicembre per cercare di rompere lo stallo sulla Brexit: l’opposizione laburista, dopo il rifiuto di ieri di appoggiare per la terza volta la mozione di scioglimento dei Comuni presentata dal governo Tory di Boris Johnson, ha deciso oggi l’ok alla convocazione del voto attraverso la revisione legislativa ordinaria proposta. Lo riferisce la Bbc, a margine di una ...

Brexit - l’Ue pronta a concedere una proroga di tre mesi al Regno Unito : Secondo quanto riportano il Guardian e Bloomberg, lunedì 28 ottobre a Bruxelles i mediatori discuteranno una bozza di intesa, stando alla quale l’Unione europea concederebbe una proroga al 31 gennaio, fermo restando la possibilità per Londra di uscire prima della nuova scadenza nel caso in cui entrambe le parti dovessero ratificare l’accordo di divorzio

Nel Regno Unito i Liberaldemocratici e lo Scottish National Party hanno proposto al governo di Boris Johnson di tenere elezioni anticipate il 9 dicembre : Nel Regno Unito Liberaldemocratici britannici e lo Scottish National Party (SNP), partiti entrambi contrari a Brexit, hanno proposto al governo di Boris Johnson di tenere le elezioni anticipate il 9 dicembre, invece che il 12 come suggerito in precedenza dal

Regno Unito - scuote il figlioletto di un mese e gli rompe 28 ossa : bimbo muore : McKenzie Ellis, un bimbo inglese di sei settimane, è deceduto in ospedale nel luglio dello scorso anno dopo che i medici hanno riscontrato diverse fratture alle costole, al cranio e un'emorragia cerebrale. Suo padre Lee Vernon, 21 anni, è stato condannato per omicidio dalla Corte di Maidstone.Continua a leggere

Il Regno Unito andrà a elezioni anticipate per la seconda volta in due anni? : Da sinistra, il leader laburista Jeremy Corbyn e il primo ministro conservatore Boris Johnson (foto: Kirsty Wigglesworth – WPA Pool / Getty Images) Giovedì 24 ottobre il premier del Regno Unito Boris Johnson ha scritto una lettera al leader laburista Jeremy Corbyn per informarlo che è disposto a prorogare la Brexit, ma vuole convocare elezioni anticipate. Se BoJo – come è soprannominato – riuscisse nel suo piano, il Regno Unito andrebbe ...

Regno Unito - 39 morti in container : migranti cinesi/ Ipotesi criminalità organizzata : Regno Unito, 39 cadaveri in un container: tutti migranti cinesi. Arrestato il camionista, si indaga su possibili coinvolgimenti di gruppi criminali.

Russiagate - domani Conte riferisce al Copasir. Barr parlò anche con i servizi di intelligence di Regno Unito e Australia - ma lì zero polemiche : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte il 23 ottobre andrà di fronte al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) per rendere conto degli incontri che William Barr, il procuratore generale degli Stati Uniti, ha avuto con i nostri servizi segreti in agosto e settembre. Voleva, l’attorney general, informazioni su Joseph Mifsud, docente maltese passato per la Link Campus University di Roma e di cui si sono perse le ...

Accordo tra Unione Europea e Regno Unito sulla Brexit : Raggiunto un nuovo Accordo tra l'Unione Europea e il governo del Regno Unito per la Brexit. "Abbiamo concordato una base equa"

Brexit - Il Regno Unito e l'Europa annunciano l'accordo : Il governo del Regno Unito e la Commissione europea, dopo una notte di trattative serrate, hanno raggiunto un accordo sulla gestione della Brexit. Lo hanno annunciato il presidente del massimo organo esecutivo della Ue, Jean-Claude Juncker, e poi il premier britannico Boris Johnson, confermando così l'imminente chiusura di una vicenda che interessa da vicino l'intero settore automobilistico europeo. Sabato il voto di Londra. ...