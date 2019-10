Manovra | Fiscal board | “La Commissione fermò procedura di infrazione contro l’Italia con

Manovra - bonus fiscale del 30% per i commercianti : sconti sui pagamenti con carte e bancomat : Il governo sta pensando di introdurre un credito d'imposta al 30% per i commercianti per ogni transazione effettuata con il Pos: un sistema per aiutare i negozianti (con ricavi inferiori ai 400mila euro annui) che vedranno un aumento dei pagamenti elettronici e che costerà allo Stato 27 milioni nel 2020 e 54 a partire dal 2021.Continua a leggere

Manovra : Cottarelli - 'è di galleggiamento - ed evasione fiscale sottovalutata'' : Padova, 25 ott. (Adnkronos) - "E' una finanziaria di galleggiamento". A dirlo Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università del Sacro Cuore di Milano, intervenendo questa mattina durante il programma "Il Morning Show" a Radio Cafè. Sulla Manovra al vaglio dell'Euro

Manovra - schema : giù detrazioni Irpef oltre i 120mila euro - “carta bimbi” per le famiglie e taglio del cuneo fiscale sotto i 35mila euro : Graduale azzeramento delle detrazioni Irpef a partire dai 120mila euro di reddito, “carta bimbi” da 400 euro al mese, taglio del cuneo fiscale per 4,5 milioni di lavoratori. Sono alcune delle misure contenute in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Nel riordino delle tax expenditures si parte con un graduale azzeramento delle detrazioni Irpef al 19% per i contribuenti ...

Manovra - bozza decreto fiscale : stretta sul contante dal pos ai superbonus : Il duello all’evasione è vivo nella bozza del decreto fiscale: limita l’uso del denaro contante a mille euro. La Manovra economica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del contante, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente il decreto fiscale prevede per i primi due anni una riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento ...

Manovra : domani presidio sindacati al Mef - ‘valorizzare lavoratori agenzie fiscali’ : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Il governo vuole mettere in campo per contrastare l’evasione fiscale interventi antielusivi ‘mai visti prima’? Allora anche per le lavoratrici e i lavoratori delle agenzie Fiscali servono soluzioni contrattuali e normative ‘mai viste prima'”. domani a Roma presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in via XX settembre 97 a partire dalle 9.30 si terrà un presidio ...

Manovra 2020 : in arrivo lettera Ue - probabile richiesta di chiarimenti su evasione fiscale : Negli ultimi anni, quello della Manovra finanziaria, non è mai stato un passaggio facile. Da Bruxelles starebbe per arrivare una lettera in cui saranno chiesti dei chiarimenti all'attuale governo italiano su quelle che saranno le direzioni che si andranno ad intraprendere. Un destino che, a quanto pare, accomunerebbe anche altri paesi, tra cui la Spagna. Tuttavia, dall'esecutivo si sarebbero già levate voci rispetto al fatto che l'epistola ...

Manovra - decreto fiscale : tutto quello che c’è da sapere : Dossier in due puntate dedicato al decreto fiscale collegato alla Manovra 2020, approvato salvo intese lunedì 14. Un doppio appuntamento con quattro pagine dedicate all’interno del Sole 24 Ore sia venerdì 18 sia sabato 19 ottobre

Giuseppe Conte sulla Manovra : "Nessun aumento di tasse - pressione fiscale assolutamente contenuta" : Con che faccia, Giuseppe Conte? Al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, il premier difende la manovra. Tutti, o quasi, concordi solo su un punto: la legge di bilancio ha portato in dote agli italiani circa 12 miliardi di nuove tasse. Ma per Conte sono solo menzogne. E così, interpellato dai

Manovra - Di Maio : «Carcere per grandi evasori in decreto fiscale - nessuna lotta ai commercianti» : Luigi Di Maio da Washington dedica una diretta Facebook alla Manovra finanziaria appena approvata. In particolare per quanto riguarda l'evasione fiscale: «Non esiste una legge di Bilancio...

Manovra - Gualtieri : “Ora avanti con riduzione pressione fiscale - ma le tasse siano progressive” : Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in un'intervista sul Sole 24 Ore ha commentato così la Manovra e il Dpb: "È andata molto bene, perché abbiamo approvato tutto all'unanimità. La discussione è fisiologica in un governo di coalizione". Ora l'obiettivo dell'esecutivo è "proseguire con la riduzione della pressione fiscale", "tenendo fermo il principio della progressività delle imposte". .Continua a leggere

«Evasometro» : con la Manovra arriva il Grande Fratello fiscale (con anonimato) Bonus facciate e contanti : tutte le misure : I dati su fatture, su transazioni o consumi saranno resi anonimi. Ma si attiverà un algoritmo in grado di incrociare i dati. Le incongruenze verranno segnalate e potranno dare luogo ad accertamenti

Manovra - le novità fiscali : dalla revisione delle detrazioni per i redditi alti all’imposta per chi compra casa. Confermato piano Industria 4.0 : detrazioni Irpef azzerate per chi ha redditi alti, con l’eccezione solo di quelle per gli interessi sui mutui. Imposte ipotecarie e catastali più alte per chi compra casa. Riduzione delle esenzioni sui buoni pasto cartacei, mentre aumentano quelle sui ticket elettronici. Stop all’allargamento della flat tax ai redditi compresi tra 65.000 e 100mila euro, previsto dalla legge di Bilancio dello scorso anno quando la Lega era al governo. ...

Manovra 2020 : ok a Legge di bilancio e decreto fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...