Manovra | cedolare secca 10% canone affitto concordato diventa permanente

Manovra - Misiani : “Cedolare secca resta a 10% - fondi trovati grazie a lavoro revisione” : “La buona notizia per tante famiglie in affitto è che siamo riusciti a confermare la cedolare secca al 10%”. A dirlo è il viceministro dell’Economia Antonio Misiani al termine di un vertice di governo sulla Manovra , spiegando che i fondi necessari sono stati trovati grazie a un “attento lavoro di revisione”. L'articolo Manovra , Misiani : “Cedolare secca resta a 10%, fondi trovati grazie a lavoro ...

Manovra - Gualtieri : “Ci sarà sugar tax sulle bevande. Cedolare sugli affitti sale al 12 - 5% - ma senza interventi sarebbe andata al 15” : Accanto alla plastic tax ci sarà anche una sugar tax, ma “limitata alle bevande” e non anche sulle merendine come aveva prospettato il titolare dell’istruzione Lorenzo Fioramonti. E le nuove tasse sono in ogni caso “interventi limitati sia nel numero sia nell’importo”, oltre al fatto che “quasi sempre l’aumento fiscale è accompagnato da forme di incentivi in una logica di transizione verso la ...