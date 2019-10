Lorenzo Tiberia degli Actual diventa regista con “La Regina si addormenta dove vuole”

Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Grazie al web èto molto popolare,del duo, per la prima volta dietro la macchina da presa con il suo cortometraggio “Lasi, presentato durante la Festa del Cinema di Roma in Alice nella città. Il corto esplora il delicato temaabusi e delle violenze subite e vissute dagli anziani all’interno delle case di riposo e lo fa attraverso lo sguardo, i colori e la fantasia di una bambina, affrontando i tanti volti della violenza. Classe 1987,ha spopolato sul web insieme a Leonardo Bocci (,) raggiungendo oltre venti milioni di visualizzazione grazie alle loro irriverenti parodie divenute ormai dei cult. Tra queste ricordiamo “Romanzo Capitale”che riprendeva in chiave ironica una scena cult del film “Romanzo Criminale”, ancora la trilogia “Rimorchiare a Roma” e molti altre ...