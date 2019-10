Decreto fiscale 2020 | testo in Gazzetta Ufficiale | quando entra in vigore

Carburanti : il Decreto fiscale 'dichiara guerra' alle frodi sulle accise : Il testo del Decreto Fiscale 2020 collegato alla Legge di Bilancio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2019 ed è entrato in vigore dal giorno immediatamente successivo, cioè domenica 27 ottobre. Nonostante in sede di conversione in legge da parte del Parlamento alcune norme potrebbero subire delle modifiche, il testo di legge presenta delle importanti novità tra cui il contrasto alle frodi in ...

Decreto fiscale 2020 : vietate le compensazioni nell'accollo di imposta altrui : Il Decreto Fiscale 2020 è stato definitivamente approvato dal Governo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 252, Serie Generale. Si tratta del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n° 124. Trattandosi di un Decreto in materia tributaria è abbastanza corposo e affronta diverse tematiche. Si compone di ben 60 articoli e, come recita la norma di chiusura finale, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ...

Reverse Charge : il Decreto fiscale 2020 lo estende al contrasto al lavoro nero : Come sa la maggioranza dei lavoratori autonomi e degli operatori commerciali italiani, per Reverse Charge si intende l'inversione contabile del versamento dell'Iva. Normalmente, in un rapporto commerciale è il fornitore del servizio ad incassare l'Iva incorporandola nel prezzo di vendita pagato dal cliente per poi rigirare l'importo all'Erario. Nel Reverse Charge l'Iva viene accreditata al committente e sarà quest'ultimo a rigirarla allo Stato. ...

Entra in vigore il Decreto fiscale : ecco le misure - dalla lotta al contante al piano anti-evasione : Ieri è Entrato in vigore, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto legge fiscale n. 124. Nel testo non ci sono molte misure chiave della manovra del governo giallorosso, che saranno contenute nella Legge di bilancio 2020, ma è presente la stretta sul contante, l'inasprimento delle pene per gli evasori e l'incentivo al pagamento elettronico.Continua a leggere

Decreto fiscale in Gazzetta : le misure fiscali in vigore dal 2020. Ecco il testo : Il quadro della Manovra 2020 procede a passo più o meno spedito e, in vista del suo completamento, intanto il primo chiodo viene fissato al muro con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto fiscale 2019-20, in vigore da oggi 27 ottobre. Il Decreto legge fiscale (Decreto-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124) recante misure urgenti e indifferibili è stato quindi approvato e pubblicato nella Gazzetta del 26 ottobre 2019, e ne è stata disposta ...

Decreto fiscale - ecco le novità antievasione e quando entreranno in vigore. Da luglio le sanzioni per chi non accetta il bancomat : Molti provvedimenti attuativi da approvare e molti rinvii al prossimo anno. Il Decreto fiscale, pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale, è in vigore già da oggi. Ma la maggior parte delle norme di contrasto all’evasione inserite nel provvedimento avrà bisogno di tempo per essere effettivamente operativa. A scattare subito, su questo fronte, sono di fatto solo la stretta sugli operatori del gioco legale non in regola con le tasse e quella ...

Decreto fiscale in Gazzetta - salta la norma sui fondi della cooperazione a chi fa armi. Pene più alte per gli evasori dopo la conversione : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Decreto fiscale che accompagna la legge di Bilancio. Il testo, che come annunciato prevede soglie di punibilità più basse e Pene più alte per chi evade oltre 100mila euro, entra in vigore da domani ma le novità in materia di reati tributari scatteranno solo dalla data di uscita in Gazzetta della legge di conversione. Quindi a valle di ...

Mattarella firma il Decreto fiscale : 17.41 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto fiscale, che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento potrà ora andare alle Camere per la conversione in legge.

Decreto fiscale - Di Maio : “Fermata norma per industria difesa. Permetteva accesso a fondi cooperazione sviluppo” : “Nel Decreto fiscale c’era una norma allucinante, che Permetteva alle industrie della difesa di accedere ai fondi per la cooperazione allo sviluppo”. Lo dice il leader del M5S Luigi Di Maio nel comizio conclusivo a Perugia. La norma, fino a questa sera non era nota. Interpellate a riguardo, fonti del M5S spiegano che il Movimento ha bloccato la norma prevista nel provvedimento fiscale. “Stare nei palazzi significa fermare ...

Decreto fiscale - cambia l’Imu sulle trivelle : tolto lo sconto alle compagnie petrolifere. L’incasso sale da 6 a 30 milioni di euro : Nell’ultima bozza del Decreto fiscale salta lo “sconto” sull’Imu per le piattaforme petrolifere offshore che era stato concesso ai gruppi dell’oil&gas. Il valore su cui si applicherà l’aliquota del 10,6 per mille non sarà ridotto dell’80% come prevedeva la prima versione della norma: la base imponibile del nuovo prelievo, battezzato Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi), sarà ...

Pronto il Decreto fiscale : congelati da subito oltre 3 miliardi ai ministeri : I tagli penalizzano soprattutto le imprese e poi volontariato e salute Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia, l’outlook resta negativo

Carcere per chi non paga cartelle esattoriali e limiti a contanti nel Decreto fiscale 2020 : L’ultimo versione del Decreto legge Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 contiene una serie di importanti novità che mirano a colpire i grandi evasori, abbassando le soglie oltre le quali i reati tributari diventano perseguibili penalmente e aumentano altresì le soglie all’uso del contante. Questo pacchetto di misure entrerà in vigore 15 giorni dopo la conversione in legge del Decreto Fiscale. Sanzioni detentive aumentate e soglie ...

Manovra - bozza Decreto fiscale : stretta sul contante dal pos ai superbonus : Il duello all’evasione è vivo nella bozza del decreto fiscale: limita l’uso del denaro contante a mille euro. La Manovra economica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del contante, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente il decreto fiscale prevede per i primi due anni una riduzione del contante da 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento ...

Fornaro (Leu) : “Proposta M5s del carcere per i grandi evasori è nel Decreto fiscale” : “Si è fatto il punto e si è dato il via al decreto fiscale, mentre per la manovra nei prossimi giorni si valuteranno gli ultimi elementi”. Lo ha detto al termine del vertice di maggioranza Federico Fornaro, deputato di Leu. La proposta del Movimento 5 Stelle del carcere per i grandi evasori, ha aggiunto, “è nel decreto fiscale, la confisca, invece, stanno verificando in queste ore se si può inserire o no” L'articolo ...