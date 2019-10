Comprare meno è il segreto per essere più felici

Fonte : gqitalia

(Di martedì 29 ottobre 2019)perpiù: è la conclusione a cui è arrivato un team di studiosi dell’Università dell’Arizona, coordinato dalla ricercatrice Sabrina Helm. Un consumo eccessivo delle risorse (dal cibo, ai vestiti, ai trasporti) non solo è uno dei principali fattori che contribuiscono al cambiamento climatico globale, ma influenza negativamente anche il nostro ben. Per il loro studio, pubblicato sulla rivista Young Consumers, Helm e i suoi collaboratori hanno analizzato i dati di uno studio longitudinale su 968 adulti dal loro primo anno di college, quando avevano tra 18 e 21 anni, a due anni dopo la fine degli studi. I partecipanti hanno risposto alle domande di un sondaggio online per misurare il materialismo, i comportamenti finanziari proattivi, i comportamenti pro-ambientali, il benpersonale, la soddisfazione generale ...

