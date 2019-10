Video Spezia Juve Stabia | 2-0 | | highlights e gol Bidaoui e Capradossi

Diretta/ Spezia Juve Stabia - risultato 0-0 - streaming Video DAZN : ci prova Forte! : Diretta Spezia Juve Stabia streaming video DAZN : formazioni ufficiali e risultato live della partita valida per la nona giornata di Serie B.

DIRETTA SPEZIA JUVE STABIA/ Video streaming DAZN : in copertina c'è Luigi Canotto : DIRETTA SPEZIA JUVE STABIA streaming Video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di Serie B.