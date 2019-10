Samsung One UI 2 0 beta migliora le potenzialità della Modalità Pro della fotocamera

Samsung brevetta una custodia per smartphone con orecchie umane : Risale al 4 aprile 2019 il deposito da parte di Samsung della richiesta di un brevetto per una "custodia per telefono cellulare" e oggi scopriamo il suo design L'articolo Samsung brevetta una custodia per smartphone con orecchie umane proviene da TuttoAndroid.

Domenica allegra con le offerte MediaWorld : occasione Samsung Galaxy S10 e S10e il 27 ottobre : Una Domenica piena di spunti interessanti quella che stiamo vivendo attraverso MediaWorld, soprattutto per gli utenti che da tempo hanno messo nel mirino smartphone come i vari Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e. Dopo aver aperto il fine settimana con una promozione davvero allettante per Huawei P30, come avrete notato attraverso il report portato alla vostra attenzione un paio di giorni fa su OM, oggi 27 ottobre occorre concentrarsi su alcuni ...

Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone per rivaleggiare con Samsung e Apple : Motorola è cosciente di non avere uno smartphone premium al momento, come dimostrano i suoi grafici: ben presto però il vuoto potrebbe essere colmato dal successore del leggendario RAZR. L'articolo Motorola potrebbe presto lanciare uno smartphone per rivaleggiare con Samsung e Apple proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung M10S come si fa su smartphone Galaxy : come prendere Screenshot su Samsung Galaxy M10S in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Offertone su store online per Huawei P30 Lite - Motorola One Vision - Samsung Galaxy Note 10 e tanti altri : Gli sconti online non si fermano mai: oggi in offerta Huawei P30 Lite, Huawei P30 Pro, Motorola One Vision, Samsung Galaxy A70 e Galaxy Note 10 L'articolo Offertone su store online per Huawei P30 Lite, Motorola One Vision, Samsung Galaxy Note 10 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia la beta di Android 10 con One UI 2.0 Beta per Galaxy Note 10 : Bastano due tap e la Beta di One UI 2.0 sarà installata anche sul vostro Galaxy Note 10/Note 10+: l'aggiornamento per ora è in rollout in Germania, quindi manca davvero poco per il nostro paese. L'articolo Samsung rilascia la Beta di Android 10 con One UI 2.0 Beta per Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Volantino Unieuro tanto ti da tanto : 300 euro di sconto su iPhone e Samsung : Davvero singolare il nuovo Volantino Unieuro valido da oggi 24 ottobre e fino al prossimo 11 novembre. La promozione ora in corso si chiama "tanto ti da tanto" e tale definizione è particolarmente sensata se pensiamo a quale sia il vero affare servito dalla catena di elettronica. In pratica, spendendo una determinata somma se ne avrà una quasi uguale in formula di coupon da spendere su altri acquisti. Niente male, almeno per chi è in procinto ...

Apparizione pubblica del Samsung Galaxy S8 con Android 10 - ma il giallo è presto svelato : Stiamo vivendo ore di grande confusione per quanto riguarda il rilascio di un aggiornamento insperato a bordo del cosiddetto Samsung Galaxy S8. Mi riferisco ovviamente ad Android 10, considerando che fino a questo momento i vari elenchi apparsi online non ci abbiano mai mostrato il dispositivo lanciato sul mercato nel corso del 2017. Eppure, un momento di illusione c'è stato, se non altro perché abbiamo avuto modo di osservare il dispositivo ...

Google svela le tempistiche d’arrivo di Android 10 stabile per gli smartphone Samsung : Grazie all'azione di Project Treble molti EOM come Samsung saranno in grado di aggiornare alcuni dei loro dispositivi ad Android 10 entro fine anno L'articolo Google svela le tempistiche d’arrivo di Android 10 stabile per gli smartphone Samsung proviene da TuttoAndroid.

Come vanno le vendite di smartphone Samsung e Apple? Ecco un report completo : Kantar ha svelato nelle score ore i dati relativi alla diffusione dei vari sistemi operativi per smartphone relativi al terzo trimestre del 2019. Ecco tutti i dettagli L'articolo Come vanno le vendite di smartphone Samsung e Apple? Ecco un report completo proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9 - A5 2017 - ASUS ROG Phone 2 - OPPO Reno e Redmi 8A : Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, Galaxy A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A, tra patch di sicurezza, semplici miglioramenti e beta di Android 10. L'articolo Aggiornamenti in rollout per Samsung Galaxy Note 9, A5 2017, ASUS ROG Phone 2, OPPO Reno e Redmi 8A proviene da TuttoAndroid.

Screenshot Samsung A60 come si fa su smartphone Galaxy : come prendere Screenshot su Samsung Galaxy A60 in modo veloce ecco la Guida uso smartphone per acquisire velocemente uno Screenshot su telefono Android.

Recensione Samsung Galaxy Watch Active 2 : finalmente un degno rivale di Apple Watch 5 : Samsung Galaxy Watch Active 2 è uno degli smartWatch più completi lanciati fino ad oggi. Iniziamo così la nostra Recensione di questo nuovo wearable della casa coreana, un prodotto che nasce dall’esperienza del primo Watch Active e di Galaxy Watch, unendo il meglio di entrambi. Così, col design del primo Active e microfono, speaker e […] L'articolo Recensione Samsung Galaxy Watch Active 2: finalmente un degno rivale di Apple Watch 5 ...

I Samsung Galaxy Note 10 5G nel teaser sulla tanto attesa beta della One UI 2.0 : Samsung pubblica un teaser sulla beta della One UI 2.0 per i Samsung Galaxy Note 10 5G e Samsung Galaxy Note 10+ 5G L'articolo I Samsung Galaxy Note 10 5G nel teaser sulla tanto attesa beta della One UI 2.0 proviene da TuttoAndroid.