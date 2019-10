Perché un social network investe sui vicini di casa

“Boicottiamo i prodotti turchi” : l’appello con il codice a barre rimbalza sui social - ma è una bufala. Ecco Perché : Da giorni circola in rete un post che invita al boicottaggio dei prodotti turchi, riconoscibili dal numero 869: l’appello si è diffuso sui gruppi Whatsapp e su Facebook, come forma di protesta contro il regime di Erdogan e le violenze contro il popolo curdo. Ma attenzione, le cose non stanno veramente così e il numero, spiegano i siti a tutela dei consumatori, non è necessariamente associato al luogo di produzione. L’immagine che sta rimbalzando ...

Lucia - punita dai servizi sociali Perché aveva denunciato Bibbiano : Elena Barlozzari Costanza Tosi Una storia incredibile, quella denunciata da Lucia, a cui i servizi sociali del Comune di Torino hanno tolto tutti e tre i figli: "Mi hanno punita perchè condividevo dei post su Bibbiano" “avevano promesso di aiutarmi e invece hanno rapito i miei bambini”. Ha gli occhi lucidi e il viso stanco Lucia quando inizia a raccontarci come gli assistenti sociali di Torino sono riusciti a portarle ...

Soleil Sorgè sui social non so perchè non mi fanno lavorare in tv : Su “Instagram” Soleil Sorgé si sfoga un po’ con i follower e rivela di essere un po’ frustrata da una carriera televisiva che non sembra più decollare, presto debutterà a teatro con lo spettacolo “Doppio Misto”. Dopo essere stata ospite di qualche puntata del “Maurizio Costanzo Show”, Soleil Sorgé sembra un po’ sparita dal piccolo schermo. Una fan le ha chiesto: «Come mai una ragazza come te, preparata e che parla ...

Non cercatemi - devo rimanere in incognito : Perché Totti - Fedez e altri vip sono spariti dai social : Nei profili Instagram e nelle stories di alcuni vip nostrani è comparso uno strano messaggio “Non cercatemi, devo rimanere in incognito, presto capirete perché”. Ma cosa significa? Che sta succedendo a Francesco Totti, Fedez e agli altri? I più attenti avranno notato l’assenza social di Fedez. Abituati ad essere giornalmente aggiornati sui suoi movimenti e quelli della moglie Chiara Ferragnim la sparizione del cantante aveva ...

“Non cercatemi - devo rimanere in incognito” : da Totti a Fedez e la coppia Francesca Barra – Claudio Santamaria - ecco Perché alcuni vip sono scomparsi dai social : Da Francesco Totti a Fedez, è in corso una “fuga” di massa dai social. Ma cosa sta succedendo? perché tanti vip stanno pubblicando lo stesso messaggio enigmatico, che recita: “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché”? Presto detto: saranno tutti dei concorrenti di Celebrity Hunted, la versione italiana di un reality inglese di successo. Prodotto da Amazon Prime Video, l’idea del format sembra ...

"Non cercatemi - devo rimanere in incognito" - Perché i vip 'spariscono' dai social : Da Francesco Totti a Diana Del Bufalo, tutti pubblicano il misterioso messaggio. Che si tratti del lancio di 'Celebrity...

Soleil Sorgè sui social non so perchè non mi fanno lavorare in tv : Su “Instagram” Soleil Sorgé si sfoga un po’ con i follower e rivela di essere un po’ frustrata da una carriera televisiva che non sembra più decollare, presto debutterà a teatro con lo spettacolo “Doppio Misto”. Dopo essere stata ospite di qualche puntata del “Maurizio Costanzo Show”, Soleil Sorgé sembra un po’ sparita dal piccolo schermo. Una fan le ha chiesto: «Come mai una ragazza come te, preparata e che parla ...

Ecco Perché Fedez è sparito dai social : parla Chiara Ferragni : Da giorni il rapper, solitamente abituato a documentare su Instagram lavoro e vita privata, non condivide post

Ilary Blasi - il giallo della pizza manda in tilt i social. Perché tutti hanno notato… : Ilary Blasi posta una foto in pizzeria e scatta il giallo sui social. La moglie di Francesco Totti ha pubblicato su Instagram una foto mentre mangia uno spicchio di pizza ed è subito caos. Ilary Blasi, alla quale è stata affidata la conduzione di Eurogames, il programma che si ispira a Giochi senza frontiere, è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Sempre in forma smagliante, fisico magro, asciutto, tonico. La perfezione. ...

Ecco Perché Claudio Santamaria e Francesca Barra sono scomparsi dai social : Il reality show “Celebrity Hunted” di Amazon che ha già arruolato nelle sue fila star come Fedez, Luis Sal e Francesco Totti, sembra che sia riuscito a mettere a segno un altro colpaccio o meglio due in un colpo solo, trattandosi di una coppia: Claudio Santamaria e Francesca Barra. I due che, da quando formano una delle coppie più glamour del panorama italiano, non hanno fatto altro che essere onnipresenti sui social, postando immagini non solo ...

Fabio Fazio attaccato sui social : “Spero che ti ammazzino”. E lui risponde : “Sai dirmi anche Perché?”. Ma i fan segnalano : “È un troll” : Dopo aver raccontato degli attacchi subiti da Matteo Salvini a causa del suo compenso, e di quelli ricevuti per strada da “un signore molto incattivito”, Fabio Fazio, che sta per tornare non più su Rai1 ma su Rai 2 con Che tempo che fa, è stato insultato sui social. “Verme schifoso bastardo, spero che ti ammazzino“, gli ha infatti scritto un presunto sostenitore della Lega sui social. Immediata la risposta del conduttore ...

Matteo Salvini - inattesa mossa-social : segue Laura Boldrini - ecco Perché potrebbe averlo fatto : Fermi tutti, perché il caso-social è piuttosto clamoroso. Il protagonista? Matteo Salvini, uno che sui social, con la complicità di Luca Morisi, è un campionissimo. Il caso clamoroso? Presto detto: ha iniziato a seguire su Twitter la sua arci-rivale Laura Boldrini, una con la quale lo scontro duriss

Sfera Ebbasta massacrato dai social Perché si sposta in elicottero : Sta suscitando molte polemiche sui social l’ultimo post pubblicato da Sfera Ebbasta in cui lo si vede farsi un selfie a bordo di un elicottero mentre sorvola Cinisello Balsamo. Nella didascalia il trapper ha scritto: “Quando passa un elicottero saluta, potrei essere io”. Più che invitare i suoi fan a salutare davvero qualsiasi elicottero voli sulle loro teste perché a bordo ci potrebbe essere lui, il cantante ha voluto far sapere di usare spesso ...

Formula 1 – Hamilton applaude Verstappen sui social - Lewis commenta il suo post contro Rosberg : “l’ho fatto perchè…” : Hamilton contro Rosberg: il britannico della Mercedes spiega il suo post social nel quale si è schierato dalla parte di Verstappen Secondo posto per Lewis Hamilton, ieri, nelle qualifiche del Gp d’Italia. Il britannico della Mercedes è riuscito a piazzarsi alle spalle di Leclerc, a Monza, nonostante il caos in Q3 in pista. Al termine delle qualifiche, in tanti però sono stati curiosi di chiedere ad Hamilton, anzichè un commento su ...