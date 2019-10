MIUI 11 disponibile per altri due smartphone Xiaomi | tocca a Redmi Note 5 Pro e Redmi

MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi : Mentre è in corso il roll out della versione stabile di MIUI 11, alcuni smartphone Xiaomi iniziano a ricevere la nuova interfaccia basata si Android 10. L'articolo MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.