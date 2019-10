Giordania | quelle donne in carcere per aver disubbidito al maschio di casa

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Inci sono tantissimeche finiscono dietro le sbarre senzacommesso alcun reato. In un carteggio con Amnesty International, accluso a un rapporto diffuso il 23 ottobre, la segreteria del primo ministro ha fatto sapere che nei primi sei mesi del 2019 ne erano state rilasciate 1259. Ne restano altre 149, poste in detenzione amministrativa “per la loro protezione”, come hanno affermato funzionari del ministero dell’Interno, per evitare che i loro familiari le uccidano. Ma cosa hanno fatto queste? Il ripetuto uso delle virgolette, nei prossimi due paragrafi, potrà rendere difficile la lettura ma è necessario per descrivere una situazione paradossale e assurda. Hanno trasgredito al rigido sistema del “guardiano”, secondo il quale i “maschi di” controllano la vita dellelimitando la loro libertà di movimento e di fare scelte sul loro futuro. Per legge, ad ...

