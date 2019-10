Chi è Donatella Tesei | programma | marito e vita privata

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 28 ottobre 2019)è la nuova presidente della Regione Umbria grazie a una vittoria schiacciante che ha portato in dote alla candidata del centrodestra il 57,5% dei voti. Infligge un distacco di oltre 20 punti al candidato del centrosinistra Vincenzo Bianconi che si ferma al 37,48; neanche la somma – sulla carta – dei voti delle ultime elezioni di Pd e M5s che lo sostenevano con le altre liste, il gruppo di forze che forma l'attuale maggioranza del governo Conte (salvo Italia Viva non presente al voto umbro, il partito di Renzi é nato dopo la presentazione delle liste). Una vittoria storica perché in Umbria la sinistra non perdeva da mezzo secolo. L'impresa e il trionfo di, per esser così travolgente e largo, hanno scavalcato la dimensione regionale per assumere un significato politico nazionale sottolineato immediatamente dai ...

