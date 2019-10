Aggiornate iPhone 5 entro il 3 novembre o avrete grossi problemi | l’allerta di Apple

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Chi possiede un5 deve necessariamente installare l’aggiornamento al sistema operativo iOS 10.3.4il 3 di. Chi non provvederà per tempo non avrà più accesso ad App Store, iCloud, Mail, Safari e a molte altre app che richiedono il collegamento a Internet. Ricordiamo che gli5 sono gli smartphonedisponibili da settembre 2013, quindi sono piuttosto datati ma ce ne sono ancora tantissimi in circolazione. La novità è scritta a chiare lettere in un documento pubblicato danella pagina del supporto ufficiale. Si legge che “a partire dalle 13 del 32019,5 richiederà un aggiornamento iOS per mantenere una posizione GPS precisa e continuare a utilizzare le funzioni che si basano sulla data e l’ora corrette, inclusi App Store, iCloud, e-mail e la navigazione Web. Ciò è dovuto adi roll-over GPS che hanno ...

