Roma | ucciso con due fucilate al petto dopo una lite | l' assassino è un parente

Luca Sacchi ucciso a Roma - Valerio Del Grosso «ha chiesto scusa» ma con Paolo Pirino non risponde al gip : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni presunti assassini di Luca Sacchi, il 24enne ucciso con un colpo di pistola alla testa tre sere fa a Roma, si sono avvalsi della facoltà di...

Luca Sacchi ucciso a Roma - Del Grosso chiede scusa : «Non volevo uccidere». Pirino : «Non sapevo della pistola - ero lì per rapina» : Valerio Del Grosso e Paolo Pirino si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: sono accusati dell'omicidio di Luca Sacchi a Roma e, nell'ambito...

Ucciso a Roma - fermati non rispondono : 13.24 Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al gip i due giovani fermati per l'omicidio di Luca Sacchi, il 24enne Ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa mentre si recava a un pub con la fidanzata. Il pm ha contestato a Valerio Del Grosso e Paolo Pirino i reati di omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi. I due sono stati fermati poche ore dopo il delitto, grazie alla denuncia della madre di uno dei due.

Roma - trovati duemila euro nello zaino della fidanzata del 25enne ucciso ai Colli Albani : Si continua ad indagare sul caso dell'omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso da un colpo di pistola a Roma il 23 ottobre scorso, all'esterno di un pub del rione Appio Latino, che si trova nella zona dei Colli Albani. Come si ricorderà, la vittima stava passeggiando insieme alla sua fidanzata, Anastasia, quando all'improvviso due soggetti hanno aggredito quest'ultima, sottraendole lo zaino che aveva con sé in spalla. A questo punto Luca è ...

Ragazzo ucciso a Roma - avvocato famiglia Sacchi : "Non usava droga" : La famiglia di Luca Sacchi smentisce le voci secondo cui il giovane personal trainer, morto dopo essere stato ferito con un colpo di pistola alla testa nella serata del 23 ottobre a Roma, potesse fare uso di droga. “Luca era un atleta, naturista e salutista - dice il legale della famiglia Domenico Pavone per voce dei genitori della vittima - e non usava nulla che potesse danneggiare il suo equilibrio sia nell'animo che nel corpo". (FERMATI ...

Ucciso a Roma - parla compagna fermato : 21.53 "E' successo un casino". Così Valerio Del Grosso, uno dei due 21enni accusati dell'omicidio di Luca Sacchi, alla compagna alcune ore dopo il delitto. Del Grosso alle 23.15 circa del 23 ottobre scrive alla compagna per vedersi. E passa la notte con lei in un albergo. "Mi riferiva che era successo un casino e che lui aveva esagerato nel comportarsi", dice la donna agli inquirenti. Dopo "mi riferiva che aveva sparato in testa a una ...

Ucciso a Roma - fermo pm : pericolo fuga : 20.16 "Sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga". Lo scrivono i pm di Roma nel decreto con cui hanno disposto il fermo di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, i due 21enni accusati dell'omicidio di Luca Sacchi. I due "erano oramai consapevoli delle indagini a loro carico e godendo di non poche complicità potrebbero fuggire per sottrarsi alle conseguenze dell'omicidio", afferma la Procura di Roma.

Ucciso in strada con un colpo in testa La Roma violenta è un caso politico : Marco Gervasoni N elle metropoli, e non solo, gli omicidi si commettono. E anche in quelle ben amministrate: il male sta nell'uomo, si può contenerlo, non eliminarlo. Ma quando avvengono in città in cui la legalità minima è quotidianamente violata, in cui domina l'incertezza assoluta su ciò che potrebbe accaderti - un autobus incendiato, una buca che ti fa precipitare dallo scooter, anche perché molte strade restano al buio, uno ...