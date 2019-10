Operaio trova un fagotto nel fango era una neonata | decide di compiere un gesto che gli

Fonte : baritalianews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Unmessicano di nome Raul, mentre si recava a lavoro ha fatto un rimento incredibile. In un primo momento l’è rimasto shoccato, poi ha realizzato quanto accaduto e ha pensato che potesse essere la svolta della sua vita. Raul hato sul ciglio di una strada poco trafficata un, con al suo interno unaabbandonata. L’uomo era in auto ha deciso di spegnerla e di prendere quele portarlo subito all’ospedale più vicino. La piccola aveva ancora il cordone ombelicale con sé. I medici dell’ospedale messicano sono riusciti nel fare il miracolo. La piccola è stata salvata e ora è in perfetta salute. Subito sono scattate le ricerche dei genitori della piccola. Ma Raul ha detto di provare un legale particolare con quella bambina e di voler a tutti i costi adottarla. L’uomo ha già iniziato la pratica d’adozione ed è sicuro che le ...

ripuffa : @JMonicaHD L’operaio Veneto vota Lega da sempre, si sente difeso nella sua identità (?) e trova rassicuranti gli am… - PeppePeraino : Immagino la sorpresa al risveglio dell'operaio che scende per andare al lavoro e trova l'auto senza gomme e senza b… -