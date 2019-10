L’uragano a Phillip Island è Marc Marquez | quinta vittoria consecutiva per lo spagnolo

Fonte : sportfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il pilota della Honda combatte con Viñales fino all’ultimo giro, resistendo all’attacco delloche poi finisce nella ghiaia. Ne approfittano Crutchlow e Miller, mentre Rossi chiude ottavo Undicesimastagionale, laper, che trionfa anche aal termine di un testa a testa bellissimo con Maverick Viñales. AFP/LaPresse Il campione del mondo si conferma cannibale anche in Australia, lasciando solo le briciole ai propri rivali, tagliando il traguardo in solitaria dopo la caduta negli ultimi giri dellodella Yamaha, finito nella ghiaia nel tentativo di superare il connazionale della Honda. Una vera e propria disdetta quella dell’ex Suzuki, che fa da contraltare al dominio di, capace di vincere ben 11 gare sulle 17 in stagione. Una macchina da guerra il pilota della Honda, che non smette ...