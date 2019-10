Verstappen | pole da record | ma è giallo in Messio | penalizzato? Leclerc-Vettel secondo e

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1 : Il pilota olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1, in programma domenica sera all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Nelle qualifiche di sabato Verstappen è stato il più veloce davanti alle Ferrari

F1 - Risultato Qualifiche GP Messico 2019 : Max Verstappen in pole position col giallo davanti a Leclerc e Vettel - 4° Hamilton : Max Verstappen conferma il suo straordinario rapporto con la pista di Città del Messico firmando una fantastica pole position e migliorando il record assoluto del tracciato per un solo millesimo facendo meglio del suo ex compagno di squadra Daniel Ricciardo. L’olandese della Red Bull, già vincitore in Messico delle ultime due edizioni, si è imposto in qualifica con uno stratosferico 1’14″758 precedendo le Ferrari ed ...

