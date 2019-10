Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 26 ottobre 2019) Processare il presidente della Regione Calabria Mario, del Pd, ed ildiMario Occhiuto, di Fi. E' la richiesta che ladi Catanzaro ha rivolto al gip a conclusione dell'inchiesta "Passepartout" che ipotizza una serie di irregolarita' in alcuni appalti a, tra i quali quello della metropolitana leggera-Rende e per la realizzazione del nuovo ospedale. Una richiesta giunta dopo l'avviso di conclusione indagini notificata nel maggio scorso e che riguarda complessivamente 20 persone, tra le quali, oltre ae Occhiuto, anche l'ex assessore e consigliere regionale del Pd Nicola Adamo, il segretario regionale del Partito socialista italiano, Luigi Incarnato, oltre a dirigenti, tecnici e imprenditori.Secondo l'ipotesi accusatoria, alcuni degli imputati facevano parte di un'associazione a delinquere - l'accusa non riguarda ...

ilfogliettone : Scossa sulle Regionali, Procura chiede processo per Oliverio e sindaco Cosenza - -