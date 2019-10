Fonte : ilnapolista

(Di sabato 26 ottobre 2019) Toccherà di nuovo ascendere in campo, a Ferrara, contro la Spal. Sarà ancora lui, come a Salisburgo, a fare coppia con Koulibaly al centro della. Sarà la prima volta, da quando è nel Napoli, che disputerà due gare consecutive da. La sua terza volta in campionato, dopo Torino. L’emergenza in. Il Corriere del Mezzogiorno fornisce alcuni aggiornamenti sulle condizioni dei difensori del Napoli. Manolas, come si sa, ha già dato forfait. Maksimovic sembra essersi ripreso dall’elongazione al bicipite femorale destro. Ieri ha lavorato per una parte dell’allenamento in gruppo ma deve ancora seguire il programma personalizzato per raggiungere buoni livelli di condizione atletica. Hysaj ha ancora bisogno di tempo per consolidare la frattura parcellare allo sterno. Per lui ancora 10 giorni di stop. Tornerà probabilmente in campo con ...

napolista : CorMez: #Luperto alla seconda da titolare. Continua l'emergenza difesa - ilNapolista -