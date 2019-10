Tragedia di Rigopiano | i familiari delle vittime | “il procedimento va troppo a rilento”

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Manca la volontà, da parte della magistratura, di celebrare nel modo più celere possibile questo processo. Nonostante il pm abbia chiesto di intensificare il calendarioudienze, si è deciso di continuare con una udienza al mese, nonostante un processo così grande e pieno di sfaccettature“. Così Gianluca Tanda, del Comitatodi, questa mattina in tribunale a Pescara, al temine della terza udienza preliminare sul disastro del resort, rinviata al prossimo 29 novembre a causa dello sciopero nazionale dei penalisti, che protestano contro la riforma della prescrizione. I, che hanno comunque preso parte all’udienza, hanno esposto una serie di striscioni, all’esterno del Palazzo di giustizia, con le scritte: “Il dolore non va in prescrizione ne’ si rinvia” e “29 morti non scioperano ma vogliono ...

