Starace in ospedale alla Gazzetta | “Sono tutti figli miei”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Maurizio Nicita sulladello Sport racconta i retroscena della danza di esultanza di Dries Mertens al primo gol a Salisburgo, quello con cui ha finalmente raggiunto Diego Armando Maradona. La dedica era a Tommaso, lo storico magazziniere del Napoli assente a Salisburgo per un incidente stradale che lo ha costretto in un letto diè il vero trait d’union nella storia del club: lavora da ben 42 anni al Napoli, dove è stato sempre amato per la simpatia, il modo di far gruppo e per il suo eccezionale caffè apprezzato anche da Maradona. «Metà della storia del Napoli – sottolinea– è la vita mia. Con la differenza che ai tempi di Diego ero un fratello per i giocatori, mentre ora sonomiei, cui voglio un gran bene e meritano le soddisfazioni che si stanno prendendo, a cominciare da Dries». L'articoloin: ...

