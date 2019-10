Ritrova sullo stesso treno l’uomo che tentò di violentarla | lo riconosce e lo fa arrestare

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Aveva cercato disul, lei loconvoglio, loe lo fa. È accaduto su undiretto a Lecco nella tarda serata di mercoledì, dopo che la vittima ha allertato i poliziotti del commissariato di Sesto San Giovanni. A riportare la vicenda è Milano Today. L’uomo fermato ha 33 anni ed è di origini egiziane. La tentata violenza era avvenuta lo scorso 16 settembre suldiretto della linea S8. Stando a quanto riferito dalla 49enne, l’uomo le aveva messo le mani addosso, l’aveva immobilizzata, mettendole una mano sulla bocca per non farla urlare. La donna era comunque riuscita a divincolarsi e a scappare. Nei giorni successivi, la vittima aveva nuovamente visto l’uomo suled era fuggita. Da quel momento non aveva viaggiato più sola.Come emerso da ulteriori sviluppi, ...

