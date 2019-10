Proprio non ce la fa l’ASUS Zenfone 4 | naufraga il sogno Android 9 Pie

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Ci dispiace veramente dovervi informare che l'ASUS4 (ZE554KL) non riceverà mai, in via ufficiale, l'aggiornamento ad9 Pie. Lo ha annunciato il produttore taiwanese sulforum ufficiale, di tutta risposta alle domande degli utenti che ancora si chiedevano potesse esserci una piccola possibilità, purtroppo stroncata sul nascere. Lo sviluppo, che era stato intrapreso in tempi non sospetti, è stato purtroppo accantonato affinché il dispositivo conservi il più a lungo possibile la propria stabilità e le prestazioni di sistema. Questa la ragione con cui l'OEM si è defilato, senza aggiungere molto altro (non che ce ne fosse bi). I possessori dell'ASUS4 non saranno certamente entusiasti della decisione presa dalla compagnia, tutt'altro che rapida nella distribuzione di major-release così corpose. Vi ricordiamo che l'ASUS4 venne lanciato con ...

