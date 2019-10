Pamela Camassa e Filippo Bisciglia presto sposi? La verità a Verissimo

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 25 ottobre 2019)sposerà? La risposta di lui Domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di. E come tutti sapranno la trasmissione è già stata registrata in questi giorni. Per questo motivo sono uscite le anticipazioni su ciò che hanno dettodalla Toffanin. La coppia è reduce da Amici Celebrities: lei ha anche vinto. E ovviamente i fidanzati hanno parlato di questa loro bellissima esperienza. Ma non è finita qua perchè ad un certo punto la conduttrice diha colto l’occasione per chiedere asechiederà la mano alla sua compagna. Tuttavia questa eventualità pare non essere tra le priorità di quest’ultimo: “Siamo già sposati, cosa cambia? Anche se non abbiamo figli lei è la mia famiglia.è tutto per me, è la mia fidanzata, la mia migliore amica, la mia ...

AmiciUfficiale : Signore e signori la vincitrice di #AmiciCelebrities è Pamela Camassa!!! ?????? - AmiciUfficiale : Pamela Camassa e Giordana sono state pazzesche con 'Stringimi più forte'! Merita di passare al secondo girone?… - trash_italiano : Filippo Bisciglia con Pamela Camassa: ?????? Sempre Filippo Bisciglia con Pamela Camassa: #AmiciCelebrities -