Mise: intervento organico contro crisi

"Gli strumenti per evitare, limitare e risolvere lein questo momento sono probabilmente limitati.Stiamo iniziando a preparare un". Così il ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, al termine del tavolo su ArcelorMittal. "Non esiste un'idea di piano industriale del Paese senza la siderurgia. Non è previsto un disimpegno del governo sul settore. Chiederemo all'azienda di rispettare il piano industriale e ambientale", aggiunge.La siderurgia è "fondamentale per Taranto e tutto il Paese".(Di venerdì 25 ottobre 2019)