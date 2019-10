Luca | ucciso per uno ziainetto La ricostruzione di cosa è successo

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Non si fermano le ricerche dei responsabili dell’omicidio diSacchi, il ragazzo di 24 annia Roma mercoledì sera per aver tentato di difendere la sua fidanzata Anastasia da un tentativo di rapina (FOTO). Tutto èin pochi attimi: la coppia era appena uscita da un pub, nella zona di Appio, quando la ragazza si è sentita strattonare da dietro. "Mi hanno detto: ‘Dacci la borsa’", ha raccontato. "Gliela stavo consegnando quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenutoche ha reagito bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito, quindi è intervenuto l'altro aggressore che gli ha sparato in testa". Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di un'auto. Alcuni testimoni hanno parlato di due uomini italiani dal marcato accento romano. Gli investigatori non escludono nessuna pista (LA POLEMICA CONTE-SALVINI) e la Procura di ...

luigidimaio : Una notizia devastante. Luca stava difendendo la sua ragazza da una rapina ed è stato ucciso. Non si può morire cos… - virginiaraggi : Profondo dolore per la morte di Luca, il ragazzo di 24 anni ucciso per una rapina. Questi criminali vanno arrestati… - matteosalvinimi : #Salvini: una preghiera e un pensiero per LUCA, il ragazzo ucciso a 25 anni per aver DIFESO la sua ragazza da una r… -