Londra | aborto imposto a una donna disabile | «Per il suo interesse»

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Secondo i medici, avrebbe l’età mentale di una bambina. Per questo, a unadi vent’anni, il giudice dell’Alta Corte diha ordinato l’interruzione di gravidanza. Lavive nel nord dell’Inghilterra ed è stata in affido per gran parte della sua vita. È incinta di circa 12 settimane e il suo nome non è stato rivelato per proteggere la sua privacy. È stata aperta un’inchiesta: le autorità stanno indagando per capire se lasia stata violentata. Finora l’ipotesi più accreditata è che possa essere stata messa incinta da un uomo con disabilità mentale, che non si è reso conto di quello che stava facendo. Sarà anche eseguito un test del Dna per determinare la paternità. Nella sentenza, il giudice David Basil Williams ha riconosciuto che imporre l’sarebbe stata una «significativa interferenza» nella vita dellae una limitazione della sua autonomia, ma ...

