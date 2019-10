Huawei e Cinque stelle | una storia d' amore e d' imbarazzi

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Roma. Difficile dire se ci sia un collegamento diretto tra l'inchiesta del Foglio sulle linee guida per i dipendenti di– l'azienda cinese, secondo le carte visionate dal nostro giornale, vieta ai dipendenti di esprimere “qualsiasi opinione politica”, e va da sé che gli argomenti più sensibil

ilfoglio_it : La Raggi all'inaugurazione del nuovo ufficio romano di Huawei. La sindaca folgorata dall'unica azienda che continua… - venelli19 : RT @giuliapompili: Il sottosegretario Di Stefano non è andato all'inaugurazione dell'ufficio romano di Huawei, ma – inattesa e non prevista… - matte_di14 : RT @giuliapompili: Il sottosegretario Di Stefano non è andato all'inaugurazione dell'ufficio romano di Huawei, ma – inattesa e non prevista… -