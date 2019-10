Cacciatore spara a un cervo | pensa di averlo ucciso ma l’animale ferito si rialza e lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Hato a undurante una battuta di caccia e poi, convinto di, si è avvicinato all’animale. Questo però, a sorpresa, si èto e lo ha caricato con le sue corna, uccidendolo. È quanto successo negli Stati Uniti, in un bosco vicino a Yellville, in Arkansas, come riferisce il Washington Post: la vittima è il 66enne Thomas Alexander che nonostante le ferite è riuscito a chiamare la famiglia e dare l’allarme prima di morire. Quando i soccorritori lo hanno individuato era ancora vivo ma è morto prima che venisse caricato sull’elisoccorso. A ricostruire quanto accaduto ai media americani è stato Keith Stephens, dell’Arkansas Game and Fish Commission: “Dopo aver colpito un, ildovrebbe lasciarlo sul terreno per almeno 30 minuti per essere sicuri che sia morto prima di avvicinarsi. Non so per quanto tempo Alexander abbia ...

enpaonlus : Cacciatore spara all'amico: l'uomo ferito alle gambe - manulamanuz57 : RT @fulviocerutti: Cacciatore spara a un cervo, l’animale ferito si rialza e lo colpisce a morte @lazampa @lastampa - Topogig94032706 : -