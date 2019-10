Anche Xiaomi Mi MIX 2S | Mi 9 Lite e Redmi Note 7 Pro ricevono MIUI 11

A tutto 5G gli smartphone Xiaomi - 10 modelli nel 2020 Anche a prezzi stracciati? : Gli smartphone Xiaomi sono in grado di stare al passo con i tempi, soprattutto con la tecnologia del 5G? Sembrerebbe proprio di si, visto le ultime dichiarazione del CEO del brand cinese nel corso della World Internet Conference di scena nella città di Wuzhen. Proprio il ben noto Lei Jun ha riportato quali saranno i piani dell'azienda per il 2020 e su quali device si punterà e non poco proprio a partire dal prossimo anno. Saranno ben 10 gli ...

Xiaomi conferma che MIUI 11 arriverà Anche su altri device : Zhang Guoquan, direttore della divisione di Xiaomi che si occupa del comparto software, ha reso noto che MIUI 11 arriverà su altri dispositivi dell'azienda

Ecco l'unboxing di Xiaomi Mi Mix Alpha che rivela Anche una particolare custodia protettiva : Oggi Xiaomi ha pubblicato un video dell'unboxing ufficiale del Mi Mix Alpha che ha rivelato il contenuto della confezione e tra gli accessori che verranno spediti con lo smartphone è inclusa una custodia protettiva che si adatta al particolare design del dispositivo stesso.

L'altoparlante bluetooth da esterno di Xiaomi è pronto per la vendita - ma c'è Anche un piumino a temperatura controllata : L'altoparlante da esterno Xiaomi Mi Outdoor bluetooth Speaker, di cui abbiamo sentito parlare un paio di mesi fa, è finalmente pronto per essere messo in vendita, inoltre Xiaomi ha in crowdfunding un giubbotto in piuma d'oca bianca a temperatura controllata alimentato da un power bank.

Con fotocamera da 100MP lo Xiaomi Mi MIX Alpha - Anche se non pieghevole : Lo Xiaomi Mi MIX Alpha verrà presentato il 24 settembre, insieme ad alcuni altri prodotti, tra cui il Mi 9 Pro 5G, la MI TV Pro 8K e la MIUI 11. Come riportato dal portale 'gizmochina.com', la società aveva pubblicato un'immagine teaser che aveva lanciato l'ipotesi lo Xiaomi Mi MIX Alpha potesse corrispondere allo smartphone pieghevole che l'azienda ha pure in programma di presentare. In ultimo, invece, è emerso che il dispositivo avrà un ...

Le Xiaomi Mi TV presto in Germania : che sia quasi arrivato Anche il momento dell’Italia? : Le smart TV di Xiaomi, le Xiaomi Mi TV, dovrebbero presto arrivare in Germania: primo passo di Xiaomi verso il Vecchio Continente, forse toccherà finalmente anche all'Italia. L'articolo Le Xiaomi Mi TV presto in Germania: che sia quasi arrivato anche il momento dell’Italia? proviene da TuttoAndroid.

Anche per Redmi Note 7 - Lenovo ZUK Z2 Plus - Xiaomi Mi 3 e Mi 4 arrivano le prime ROM custom con Android 10 : La community che ruota attorno al colosso di Mountain View si è già messa all'opera e sono diverse le ROM custom basate su Android 10

JerryRigEverything non risparmia neAnche Xiaomi Mi 9T Pro : scopriamo come se l'è cavata : JerryRigEverything ha messo le mani anche su Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) e lo ha sottoposto ai soliti test di resistenza: scopriamo come se l'è cavata il popolare smartphone.