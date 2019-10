Allarme Farina 00 | è stata definita “Il più grande veleno della storia”

Allarme Farina contaminata : contiene infestanti pericolosi per la salute - ritirato un intero lotto [MARCHIO E INFO] : Il Ministero della salute ha pubblicato l’avviso di ritiro di un intero lotto di farina di ceci marchio Molino Zanone, a causa di serio rischio microbiologico. Il lotto incriminato è il n°FI00172.19A – B, prodotto nello stabilimento Molino Zanone di Lisio (CN). Il prodotto è venduto in confezioni da 400 grammi con data di scadenza 21/06/2020. Il motivo del richiamo è specificato in “PRESENZA DI infestanti“. Nelle ...