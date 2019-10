Svelato tracciato 103° Giro d'Italia

Presentato a Milano ildeld'n.103 (9-31 maggio): si parte dall'Ungheria, da Budapest, con una crono di 8,6km nel centro della città e poi altre due frazioni per velocisti nel nord del Paese. Poi, senza giorno di riposo, trasferimento in Sicilia dove il 12 maggio inizierà la risalita verso Milano, per la 78.ma volta sede del traguardo conclusivo. In totale 3 crono individuali, 6 tappe per velocisti, 7 di media difficoltà e 5 di alta difficoltà (7 arrivi in salita). Lo Stelvio è la Cima Coppi,2.758m.(Di giovedì 24 ottobre 2019)