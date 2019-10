Sull' omicidio di Luca Sacchi si consuma un nuovo scontro Conte-Salvini sulla sicurezza a

Daniele Belardinelli - svolta nelle indagini Sull'ultras ucciso : un arresto per omicidio : Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino italiano ritenuto responsabile dell'investimento...

“Il caso Vannini” - testimonianze e audio inediti Sull’omicidio del 20enne a Ladispoli in esclusiva sul Nove : la puntata giovedì 17 ottobre alle 21.25 : È uno dei casi di cronaca che ha spaccato l’Italia, l’opinione pubblica e i media. Questa settimana Nove accompagna lo spettatore dentro Il caso Vannini, in prima tv assoluta giovedì 17 ottobre alle 21.25. La ricostruzione organica dei tragici fatti che nel 2015 a Ladispoli (Roma) hanno portato alla morte del giovane Marco Vannini per mano del padre della fidanzata, Antonio Ciontoli, attraverso le testimonianze dei diretti interessati, la ...

Mafia : svolta Sull’omicidio Fragalà - pentito accusa presunto mandante : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) – svolta sull’omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà. Alla vigilia della requisitoria, prevista per l’udienza di domani, la procura di Palermo ha depositato oggi i verbali di un nuovo collaboratore di giustizia, Francesco Paolo Lo Iacono. Il collaboratore di giustizia accusa il presunto mandante dell’omicidio. Si tratta di Gregorio Di Giovanni, boss del mandamento di Porta Nuova che ...

Omicidio Isabella Noventa - “le ossa ritrovate Sulla spiaggia di Albarella non sono sue” : Non sono di Isabella Noventa le ossa ritrovate sulla spiaggia dell’isola di Albarella, in provincia di Rovigo, nell’agosto 2019. Lo dicono i primi risultati emersi dagli accertamenti sui reperti che – si ipotizzava – potessero appartenere alla 55enne segretaria di Albignasego, nel Padovano, scomparsa il 15 gennaio del 2016 a Noventa Padovana. Secondo le analisi compiute dal medico legale Lorenzo Marinelli di Ferrara su ...

Omicidio Isabella Noventa : arriva il risultato Sulle ossa ritrovate in spiaggia : Lo scorso gennaio, a tre anni dalla scomparsa di Isabella Noventa, la Corte d’assise d’appello di Venezia ha confermato le condanne a quelli che sono considerati gli assassini della segretaria di Albignasego: i fratelli Freddy e Debora Sorgato e la ex tabaccaia Manuela Cacco. Le motivazioni della sentenza snocciolano una lunga serie di indizi che in questi tre anni per l’accusa si sono trasformati in prove granitiche. Omicidio premeditato e ...

Disposte nuove indagini Sull'omicidio di Ilaria Alpi : il gip rigetta l'archiviazione : Proseguiranno lei indagini sulla morte di Ilaria Alpi. Il gip di Roma Andrea Fanelli ha rigettato, infatti, la richiesta di archiviazione dell’indagine relativa all’omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha quindi disposto nuove indagini.Contro l’archiviazione si erano espressi i familiari della giornalista oltre alla Fnsi, ...

Omicidio Minerbio - il camionista arrestato : “È stato un incidente” - Sull’asfalto nessuna frenata : Il presunto Omicidio è avvenuto venerdì mattina davanti allo zuccherificio Coprob di Minerbio, in provincia di Bologna. In manette un 51enne calabrese, collega della vittima. Al vaglio degli inquirenti, il cronotachigrafo che ha segnato un’accelerazione da 0 a 40 chilometri orari in un tragitto di meno di 60 metri.Continua a leggere

Malta avvierà un’indagine indipendente Sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia : Malta avvierà un’indagine indipendente sull’omicidio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, avvenuto il 16 ottobre 2017 vicino alla città di Bidnija, nel nord del paese. Caruana Galizia fu uccisa a 53 anni nell’esplosione della sua auto, sulla quale era

Un Posto al Sole Anticipazioni 18 settembre 2019 : Il mistero Sull'omicidio di Nino Rosato si infittisce : Marina cerca di convincere Arturo ad accettare i domiciliari mentre il mistero sulla morte di Rosato si fa sempre più confuso.

Agguato mortale a Bari - emergono nuovi particolari Sull’omicidio di Michele Ranieri : L’uomo che è stato ucciso in Agguato avvenuto a San Pio ieri sera si chiamava Michele Ranieri ed era originario di Carbonara. L’Agguato è avvenuto alle 21,30 in via della Lealtà all’angolo di via della Tolleranza nel quartiere San Pio di Bari. Secondo gli investigatori, coordinati dal pm Lidia Giorgio, ieri sera contro Michele Ranieri sono stati sparati almeno quattro colpi di pistola. Le forze dell’ordine, sul luogo dove è ...

Sull’omicidio di Elisa Pomarelli la stampa italiana ha mostrato tutte le sue lacune : Da qualche giorno, i giornali danno grande risalto alla storia di Elisa Pomarelli, 28enne scomparsa da due settimane, poi trovata morta in una zona boscosa del piacentino. Per l’omicidio è stato arrestato il 45enne Massimo Sebastiani, in quello che è un nuovo, ennesimo caso di femminicidio. La notizia dovrebbe stare nel fatto che la violenza sulle donne è più che mai viva in Italia. Eppure, si è preferito mettere da parte la figura della vittima ...

Elisa Pomarelli sarebbe stata strangolata. Il punto Sull'omicidio di Piacenza : Si definiscono i contorni dell'omicidio di Elisa Pomarelli e della latitanza dell'assassino reo confesso Massimo Sebastiani, il tornitore di 45 anni arrestato sabato dopo 13 giorni di caccia all'uomo nei boschi del Piacentino. Nella notte i carabinieri hanno arrestato Silvio Perazzi, il padre di una sua ex fidanzata, accusato di "favoreggiamento personale" in omicidio per aver coperto gli spostamenti di Sebastiani. In particolare l'uomo avrebbe ...