MANOVRA E SUD Napoletano | l' Italia è spaccata | va attuata la ' clausola del 34%'

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L'assistenzialismo al Sud è finito da 20 anni. Ma sono finiti pure gli investimenti: in infrastrutture, sociale, scuola. Così se n'è andato anche il lavoro.

s_parisi : Gravissimo che salti scudo penale per #ILVA!! PD sempre più giustizialista e subalterno a 5S. Dov'è sinistra che di… - GustavoMichele6 : RT @s_parisi: Gravissimo che salti scudo penale per #ILVA!! PD sempre più giustizialista e subalterno a 5S. Dov'è sinistra che difendeva la… - Py_FeS2 : RT @s_parisi: Gravissimo che salti scudo penale per #ILVA!! PD sempre più giustizialista e subalterno a 5S. Dov'è sinistra che difendeva la… -