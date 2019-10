Ida Platano choc | “Non ci stavo più con la testa” E su Riccardo…

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Idafa una confessione: “Ogni giorno mi sembrava vuoto senza Riccardo” Così come la vita non è un picnic, anche l’amore non è una passeggiata nei boschi declamando smielati sonetti. Ne sa qualcosa Ida, dama del Trono Over, che è sempre stata innamorata di Riccardo Guarnieri il quelle, nelle ultime puntate del Trono Over, le ha letto una lettera romantica dettata dal suo cuore di uomo orgoglioso. A Uomini e Donne Magazine la dama ha fatto una serie di confessionisul periodo trascorso senza Riccardo, quando si erano lasciati e lei non ne accettava la fine: “Non cipiù con la testa, ogni giorno mi sembrava vuoto senza di lui. Non riuscivo a cucinare, non avevo voglia di andare a lavorare e mi svegliavo tardi per portare a scuola mio figlio. Sono stata troppo male” Uomini e Donne Over, Ida: “I gesti di ...

